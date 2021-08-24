藍色的時間方程式 愛彼、亨利慕時萬年曆腕表 蔚藍冷凝

藍色總帶給人斯文、冷靜的印象，為事物設計披上了一件氣質的新衣。獨立高級製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）與愛彼（Audemars Piguet）近日分別推出具有藍色面盤的兩只萬年曆（Perpetual Calendar）複雜功能腕表，各有斯文、當代魅力。

有別於傳統將眾多時間資訊聚集於面盤，亨利慕時的傳承者萬年曆午夜藍腕表維持品牌一貫的古典風格，其午夜藍的fumé煙燻面盤採大名火琺瑯燒製，除了時鐘、分鐘、大日期顯示，極短的月份指針則在內圈小巧指引，並將閏年顯示在透明底蓋的機芯上顯示。僅開放約1/4空間的機芯可以近距離欣賞可換式Moser擒縱結構、原創施特拉曼（Straumann®）游絲、純金的擒縱叉和擒縱輪，表殼側面再有飾以紋路裝飾的藍色琺瑯，全球限量20只，訂價約342萬元。