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藍色的時間方程式 愛彼、亨利慕時萬年曆腕表 蔚藍冷凝
藍色總帶給人斯文、冷靜的印象，為事物設計披上了一件氣質的新衣。獨立高級製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）與愛彼（Audemars Piguet）近日分別推出具有藍色面盤的兩只萬年曆（Perpetual Calendar）複雜功能腕表，各有斯文、當代魅力。
有別於傳統將眾多時間資訊聚集於面盤，亨利慕時的傳承者萬年曆午夜藍腕表維持品牌一貫的古典風格，其午夜藍的fumé煙燻面盤採大名火琺瑯燒製，除了時鐘、分鐘、大日期顯示，極短的月份指針則在內圈小巧指引，並將閏年顯示在透明底蓋的機芯上顯示。僅開放約1/4空間的機芯可以近距離欣賞可換式Moser擒縱結構、原創施特拉曼（Straumann®）游絲、純金的擒縱叉和擒縱輪，表殼側面再有飾以紋路裝飾的藍色琺瑯，全球限量20只，訂價約342萬元。
愛彼的皇家橡樹萬年曆腕表則使用了新的顏色調製，「Grande Tapisserie」大型格紋面盤上，小表盤（sub-dial）與內表圈採用了品牌的經典藍色，在愛彼內部文件中則名之為「雲夜藍50」，宛如今日的Pantone色票，與面盤其他部分較淺的藍色，創造了明亮深淺對比。精鋼或玫瑰金的兩種材質，皆使用由374個零件組成的5134自動上鍊機芯，可判讀一年52周的周數、星期、日期、月相、月份，以及時、分鐘與閏年顯示。由於皇家橡樹（Royal Oak）系列原本就散發陽剛的運動氣息，加上藍色大型格紋之後，也為這只複雜功能款式，帶來有別古典的當代與活躍氣息。
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