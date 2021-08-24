全聯PX Pay新推會員等級制 鑽石級消費加贈享3.1%回饋

買菜買肉也能大玩會員等級制！全聯福利中心繼推出PX Pay數位印花後，再宣布自9月1日起推出全新PX Pay「滿月紅利」會員制度，筆筆消費透過PX Pay支付皆可累積，以月為週期，每月重新計算，最高可享3.1%點數回饋，買越多賺越多。

全聯指出，全新推出的「滿月紅利」會員制度，首創以月為週期計算的玩法，消費者免付高額年費，只要到全聯消費並使用PX Pay儲值金或信用卡綁定支付，不管單筆金額多小，每筆都可自動累積，累積滿額達門檻，即可獲得專屬的福利點回饋，加上原本單筆消費滿100元福利點2倍送，最高有3.1%回饋。透過雙重機制除了讓消費者快速累點，還可每月配紅利，輕鬆回饋。

PX Pay「滿月紅利」會員機制共分成4個額度門檻，分別為「銅」、「銀」、「金」、「鑽石」等級，只要會員每月消費達到門檻，即可回饋該等級的福利點，如最高等級的「鑽石」會員，為消費者每月到全聯消費滿10,000元即可升等，加上單筆消費滿100元福利點2倍送（0.6%回饋），等於回饋最高可達驚人的3.1%。其次「金」等級，則月消費累積須達6,000元，共可獲得600福利點，回饋達2.6%（含單筆消費滿100元福利點2倍送0.6%回饋）。每位會員每月達成每一級距，僅限回饋1次。但要注意，使用PXGo!、小時達、報電話與出示實體福利卡，皆暫不列入累計。