露美腿扮演「陷阱妹」 陳庭妮曬新款柔軟腋下包

今年秋冬，腋下包流行掀起了「軟皮革」熱潮，柔軟包身單肩背，更能展現隨性不羈的風格。包括COACH、BALENCIAGA都推出了新款柔軟皮革腋下包，並把高人氣經典設計重新變化，注入更多創意。

COACH在2019秋季推出Tabby手袋，成為代表商品之一，執行創意總監Stuart Vevers特別在今年打造全新Soft Tabby手袋，以1970年代經典包款為原型，標誌性C字母金屬配件作為按扣設計，象徵著品牌悠久歷史及經典傳承。長方型輪廓搭配超大翻蓋與真皮包邊細節，率性實用。皮革選擇以柔軟小牛皮帶來極致絲滑觸感，另外也有麂皮拼接與緹花織布。共提供7種顏色可選擇，並配有兩條可拆卸式肩帶方便做更多造型變化。女星陳庭妮還特別背了此系列的麂皮款來個露美腿時尚外拍，挑戰「陷阱妹」風格，時時刻刻都有藏不住的演員癮。