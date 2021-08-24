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露美腿扮演「陷阱妹」 陳庭妮曬新款柔軟腋下包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
陳庭妮示範COACH Soft Tabby手袋。圖／摘自IG
陳庭妮示範COACH Soft Tabby手袋。圖／摘自IG

今年秋冬，腋下包流行掀起了「軟皮革」熱潮，柔軟包身單肩背，更能展現隨性不羈的風格。包括COACH、BALENCIAGA都推出了新款柔軟皮革腋下包，並把高人氣經典設計重新變化，注入更多創意。

COACH在2019秋季推出Tabby手袋，成為代表商品之一，執行創意總監Stuart Vevers特別在今年打造全新Soft Tabby手袋，以1970年代經典包款為原型，標誌性C字母金屬配件作為按扣設計，象徵著品牌悠久歷史及經典傳承。長方型輪廓搭配超大翻蓋與真皮包邊細節，率性實用。皮革選擇以柔軟小牛皮帶來極致絲滑觸感，另外也有麂皮拼接與緹花織布。共提供7種顏色可選擇，並配有兩條可拆卸式肩帶方便做更多造型變化。女星陳庭妮還特別背了此系列的麂皮款來個露美腿時尚外拍，挑戰「陷阱妹」風格，時時刻刻都有藏不住的演員癮。

BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，則是主打近期非常火紅的半月型包身，重現經典機車包的細節魅力。此系列包款名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於裝扮自己的時尚達人」，這些人的穿搭閃耀搶眼，鍾愛噴灑過濃的香水、搭配穿著絢麗的色彩和明顯的品牌標誌，以繁複造型而聞名。Le Cagole系列把這種風格延伸自包款設計上，運用Arena小羊皮、鱷魚壓紋牛皮、金屬質感的Arena小羊皮、花卉印花Arena小羊皮以及水晶鑲飾的金屬感鱷魚壓紋牛皮等材質打造包身，並延用經典的扁平鉚釘、精巧搭扣以及打結皮革拉鍊等機車包標誌性元素，上頭還有金屬鉚釘和孔眼，附上可調節編織肩背帶和外掛皮革吊飾、心型掛鏡等等，細節可說是非常講究。

Le Cagole Medium白色鱷魚壓紋肩下包，69,800元。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole Medium白色鱷魚壓紋肩下包，69,800元。圖／BALENCIAGA提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Le Cagole Small黑色小羊皮肩下包，59,900元。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole Small黑色小羊皮肩下包，59,900元。圖／BALENCIAGA提供
陳庭妮示範COACH Soft Tabby手袋。圖／摘自IG
陳庭妮示範COACH Soft Tabby手袋。圖／摘自IG
Le Cagole系列包款用色鮮明亮眼。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole系列包款用色鮮明亮眼。圖／BALENCIAGA提供
模特兒蔣蘋穿COACH羊毛長大衣、紅色印花短袖襯衫洋裝、樂福高跟鞋配Soft Tabby單肩手袋。圖／COACH提供
模特兒蔣蘋穿COACH羊毛長大衣、紅色印花短袖襯衫洋裝、樂福高跟鞋配Soft Tabby單肩手袋。圖／COACH提供
Le Cagole系列包款用色鮮明亮眼。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole系列包款用色鮮明亮眼。圖／BALENCIAGA提供
陳庭妮示範COACH Soft Tabby手袋。圖／摘自IG
陳庭妮示範COACH Soft Tabby手袋。圖／摘自IG
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供

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