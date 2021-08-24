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露美腿扮演「陷阱妹」 陳庭妮曬新款柔軟腋下包
今年秋冬，腋下包流行掀起了「軟皮革」熱潮，柔軟包身單肩背，更能展現隨性不羈的風格。包括COACH、BALENCIAGA都推出了新款柔軟皮革腋下包，並把高人氣經典設計重新變化，注入更多創意。
COACH在2019秋季推出Tabby手袋，成為代表商品之一，執行創意總監Stuart Vevers特別在今年打造全新Soft Tabby手袋，以1970年代經典包款為原型，標誌性C字母金屬配件作為按扣設計，象徵著品牌悠久歷史及經典傳承。長方型輪廓搭配超大翻蓋與真皮包邊細節，率性實用。皮革選擇以柔軟小牛皮帶來極致絲滑觸感，另外也有麂皮拼接與緹花織布。共提供7種顏色可選擇，並配有兩條可拆卸式肩帶方便做更多造型變化。女星陳庭妮還特別背了此系列的麂皮款來個露美腿時尚外拍，挑戰「陷阱妹」風格，時時刻刻都有藏不住的演員癮。
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，則是主打近期非常火紅的半月型包身，重現經典機車包的細節魅力。此系列包款名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於裝扮自己的時尚達人」，這些人的穿搭閃耀搶眼，鍾愛噴灑過濃的香水、搭配穿著絢麗的色彩和明顯的品牌標誌，以繁複造型而聞名。Le Cagole系列把這種風格延伸自包款設計上，運用Arena小羊皮、鱷魚壓紋牛皮、金屬質感的Arena小羊皮、花卉印花Arena小羊皮以及水晶鑲飾的金屬感鱷魚壓紋牛皮等材質打造包身，並延用經典的扁平鉚釘、精巧搭扣以及打結皮革拉鍊等機車包標誌性元素，上頭還有金屬鉚釘和孔眼，附上可調節編織肩背帶和外掛皮革吊飾、心型掛鏡等等，細節可說是非常講究。
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