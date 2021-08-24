備妥開學、上班新行頭！時尚休閒兼備包款不可少

迎接9月開學、社會新鮮人步入職場的旺季，許多消費者都會添購行頭，除了能妝點造型，也是替自己或小孩打氣。於是，PORTER INTERNATIONAL、土屋鞄製所和Kipling都分別替不同年齡層消費者，備妥新包款，凸顯個人風格。

POD、SHELTER系列是PORTER INTERNATIONAL這季主打包款，訴求時尚休閒一次兼備。POD包款以輕巧的迷你包型展現外出攜帶便利的實用機能，重新定義小包在有限空間的承裝可能。而SHELTER系列流線型袋身的簡約粗獷，於細節處營造精緻感，透過黑色貫穿後背包袋型，加上彈頭型的輪廓搭配雨遮型袋蓋及微立體的前附帶，以鮮明結構營造層次感設計。

以製作日本小學生書包聞名的土屋鞄製所再度推出能表現異材質結合的單品，透過皮革與帆布素材，打造Leather Canvas輕巧斜背包、以及Leather Canvas兩用斜背包。帶有橄欖色基調的帆布輕盈且強韌，手工皮革的細膩魅力難以取代，兩款材質都會隨著時間流逝而產生不同的舊化效果，增添大人況味質感。

除了有為上班族的打造的包款之外，比利時品牌Kipling特別推出BTS經典系列新包款，提供學童專屬的設計。其中的SEOUL後背包，重量僅0.65公斤，超輕量設計能減輕負擔，大容量與多夾層也方便收納各種物品。而且全系列採用防潑水材質製成，能避免弄濕包內物品；設計上以繽紛夢幻、手繪線條、夏日煙火印花、幾何圖騰、雙色拼接等圖案為主，讓學童感受到歡樂氣氛。

土屋鞄製所Leather Canvas兩用斜背包18,506元。圖／土屋鞄製所提供

Kipling BTS系列Soo包1,780元。

PORTER INTERNATIONAL POD系列肩背包3,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

Kipling BTS系列Seoul後背包2,780元。圖／Kipling提供

土屋鞄製所Leather Canvas 輕巧斜背包13,023元。圖／土屋鞄製所提供