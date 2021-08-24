寶格麗全新BVLGARI Aluminium GMT表 藍紅配色帥得鮮明

或許現在旅遊受限，不過這可是入手一枚兩地時間腕表，將最想去的地方時間先記起來的絕佳時候！寶格麗（BVLGARI）近兩年來最受歡迎的Aluminium腕表，九月即將推出的全新BVLGARI Aluminium GMT兩地時間功能腕表，無疑是除了疫苗護照之外最必備的旅遊配件。

BVLGARI Aluminium腕表，復刻品牌曾於1990年代晚期推出的顛覆之作，當時以大膽創新的手法結合鋁合金與橡膠表圈的創新傑作，獨樹一格的都市風格、顛覆精神和「率性灑脫」的態度，風靡一時。復刻之作承襲當時的中性設計與鮮明的黑白對比配色，除了三針自動表款，也推出全新的計時碼表，再度熱銷全球，大受歡迎。