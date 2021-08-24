寶格麗全新BVLGARI Aluminium GMT表 藍紅配色帥得鮮明
或許現在旅遊受限，不過這可是入手一枚兩地時間腕表，將最想去的地方時間先記起來的絕佳時候！寶格麗（BVLGARI）近兩年來最受歡迎的Aluminium腕表，九月即將推出的全新BVLGARI Aluminium GMT兩地時間功能腕表，無疑是除了疫苗護照之外最必備的旅遊配件。
BVLGARI Aluminium腕表，復刻品牌曾於1990年代晚期推出的顛覆之作，當時以大膽創新的手法結合鋁合金與橡膠表圈的創新傑作，獨樹一格的都市風格、顛覆精神和「率性灑脫」的態度，風靡一時。復刻之作承襲當時的中性設計與鮮明的黑白對比配色，除了三針自動表款，也推出全新的計時碼表，再度熱銷全球，大受歡迎。
全新的GMT表款，完美傳承了初代表款的摩登與鮮明風格，保留鋁合金表殼、藍色錶圈和橡膠表帶在內的基本元素，而創新之處在於現代食用的GMT功能：家鄉時間以指向表盤內圈刻度的時針和分針指示；當地時間則以紅色箭頭的指針，搭配表盤外圈的24小時刻度讀時，刻度按照12小時劃分為紅藍雙色能用來辨別日夜。所有設定均由表冠控制調整，操作簡單且清晰易讀，外觀與機能完美兼備。
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