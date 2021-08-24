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碧昂絲JAY-Z合體Tiffany廣告 背景比120克拉黃鑽更吸睛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
好萊塢夫妻碧昂絲與傑斯為TIFFANY拍攝全新形象廣告ABOUT LOVE，背景巴斯奇亞的原畫備受矚目。圖／Tiffany提供
好萊塢夫妻碧昂絲與傑斯為TIFFANY拍攝全新形象廣告ABOUT LOVE，背景巴斯奇亞的原畫備受矚目。圖／Tiffany提供

好萊塢最有影響力的卡特夫婦碧昂絲（Beyoncé）與傑斯（JAY-Z）為美國珠寶品牌Tiffany & Co.所拍攝的最新「ABOUT LOVE」廣告終於曝光！這是這對銀色夫妻首度一起出現在同一品牌的形象廣告中，碧昂絲配戴了超過120克拉的Tiffany Diamond傳奇黃鑽。不過整個引爆網路話題的，則是這則廣告的背景：紐約傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的作品「Equals Pi」。

Tiffany著名的藍色珠寶盒，一直裝載著最受期待的愛情禮物。如今品牌更希望能透過獄卡特夫妻的合作，展現品牌象徵象徵著愛、力量和自我表現的精神，希望以全新形象，體現今日愛情的美好。碧昂絲身上的Tiffany Diamond傳奇黃鑽史也是無前例首次出現在形象廣告中，鑽石總重逾128.54克拉，擁有完美的82個刻面，原石於1877年南非金伯利礦場出土，由創辦人Charles Lewis Tiffany隔年購入。碧昂絲也是史上第4位配戴這顆「鎮品牌之寶」的人，之前配戴這枚黃鑽的包括永恆的巨星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）與女神卡卡（Lady Gaga）。

除了傳奇黃鑽，JAY-Z在廣告中演繹了傳奇設計師約翰史隆柏傑（Jean Schlumberger）設計的Apollo太陽神胸針，而他的袖扣更是脫胎自傳奇「石上鳥」胸針的嶄新設計。奧黛麗赫本配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽時的緞帶項鍊設計亦出自史隆柏傑之手，直到前幾年重新鑲嵌，才成為現在碧昂絲配戴的新面貌。史隆柏傑也是1960、1970年代上流社會品味的代表人物，頗具傳承意義。

首次曝光的巴斯奇亞作品「Equals Pi」更是最大亮點。此一畫作完成後即進入私人典藏，因為畫本身的藍綠色幾乎就是刻意呼應「Tiffany藍」，加上近兩年因為名人收藏，藝術家作品價格屢創新高，立刻成為網路上最大的話題。畫作於1996年時曾於倫敦蘇富比（Sotheby’s）上拍，當時以超過25萬美元價格，由義大利知名設計師、藝術收藏家Alberto與Stefania Sabbadini伉儷購入；據外媒報導，Tiffany是近日才將此畫作納入品牌典藏，私洽價格不詳。

而這次廣告中，卡特夫婦也重新詮釋了1961年電影「第凡內早餐」的經典名曲「月河」（Moon River），而透過這次合作，Tiffany承諾提供200萬美元贊助歷史悠久的黑人學院大學（HBCUs）獎學金和實習計畫。完整版影片將於9月15日全球曝光。

好萊塢夫妻碧昂絲與傑斯為TIFFANY拍攝全新形象廣告ABOUT LOVE，背景巴斯奇亞的原畫備受矚目。圖／Tiffany提供
好萊塢夫妻碧昂絲與傑斯為TIFFANY拍攝全新形象廣告ABOUT LOVE，背景巴斯奇亞的原畫備受矚目。圖／Tiffany提供
碧昂絲配戴的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，黃鑽重128.54克拉。圖／Tiffany提供
碧昂絲配戴的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，黃鑽重128.54克拉。圖／Tiffany提供
JAY-Z配戴的Tiffany Schlumberger Apollo 18K金與鉑金鑽石胸針，145萬元。圖／Tiffany提供
JAY-Z配戴的Tiffany Schlumberger Apollo 18K金與鉑金鑽石胸針，145萬元。圖／Tiffany提供
碧昂絲配戴的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，黃鑽重128.54克拉。圖／Tiffany提供
碧昂絲配戴的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，黃鑽重128.54克拉。圖／Tiffany提供

Tiffany 廣告 品牌

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