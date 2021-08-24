聽新聞
test
0:00 / 0:00
月見大判燒、宇治抹茶麵！一〇八抹茶茶廊新品飄茶香
來自日本的抹茶甜品店「一〇八抹茶茶廊」攜手「松園食品」，以京都產宇治抹茶為基礎，聯名推出「松園食品 × 一〇八抹茶茶廊 宇治抹茶麵」；另外隨著中秋節即將到來，也推出印有應景字樣的「月見大判燒」，以及抹茶焙茶蛋捲禮盒、抹茶玄米茶蛋捲禮盒等產品。
此次雙品牌聯名推出的宇治抹茶麵，選用京都產宇治抹茶一番茶「翠寶」與專業製麵麵粉，透過10道日式古法，以及2天1夜的低溫熟成等工法製作而成，擁有嫩茶色澤與優雅茶香，不僅可以作為日本料理，也可用於義大利麵或沙拉。禮盒內含有100公克麵條6包、日本沾麵醬6包，原價每套980元，9月5日前預購享早鳥價882元，預購2盒再贈抹茶牛軋糖1盒（價值168元）。
呼應中秋節，一〇八抹茶茶廊也推出現場烤製的「月見大判燒」，今年特別以紅豆、白玉、黃豆粉卡斯達為內餡，外皮則為抹茶口味，同時印有「中秋快樂」的應景字樣，自9月1日開賣，每顆售價52元。另外還有推出2款冷凍大判燒，分別為紅豆抹茶、抹茶卡斯達口味，每盒6入，1盒270元，2盒480元。
除此之外，還有選用法國AOP發酵奶油、蛋白製作的「抹茶／焙茶蛋捲禮盒」，每罐12入，2罐售價760元。另有蛋捲搭配抹茶玄米茶的「抹茶玄米茶蛋捲禮盒」，每份860元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言