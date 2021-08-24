旅遊解封後衝打卡！YSL希臘專門店展現絕美地中海風情

因為疫情影響，出國遊玩對許多人來說已經變成熟悉又陌生的事，以前在網路上看到哪裡又有新的打卡點，幾乎可以說走就走馬上動身一探究竟，但現在要等待全球解封簡直是遙遙無期。不過最近很多時尚品牌不約而同都在世界各地開設了全新的分店，有的融入當地地景特色，有的展現摩登時髦的城市魅力，無論是別具巧思的建築外觀或特殊櫥窗裝置，都讓人耳目一新，也期待解封之日來臨時可以好好安排一趟朝聖之旅。

★首爾梨泰院GUCCI GAOK

位於韓國首爾梨泰院的GUCCI GAOK，命名取自韓文的「家屋」，也就是「傳統家屋」的意思，彰顯當地周邊文化風格。整體空間從外觀到內裝都別具特色，外牆裝飾是由知名的韓國藝術家朴勝模（Seung-Mo Park）所設計，他以奇幻森林為靈感，探索著光影的交互作用，鐵絲網的層次運用產生了鮮活的視覺效果，白天、夜晚看是兩種不同的樣貌。內部結合傳統裝潢、映射式表層及活躍的燈光，搭配更為傳統的傢俱像是烏木色桌子與布面座椅，在聚光燈之下的馬賽克牆面則是重現1970年代的夜總會美學。

店內除了當季新品、經典設計之外，也展示著許多獨家商品，包括以韓國傳統的繽紛條紋Saekdong為靈感的系列設計、「GAOK」印花的硬殼行李箱，蟒蛇皮緄邊的Gucci Horsebit 1955皮包和服裝等品項。

★Saint Laurent降臨歐洲度假天堂

Saint Laurent在西班牙伊比薩島（Ibiza）與希臘米克諾斯島（Mykonos）兩地都開設了全新專賣店，充分融入當地建築特色，尤其米克諾斯島分店是品牌在希臘的首家店舖，別具意義。並使用非洲風格的藝術作品與骨董木雕傢俱，為簡練俐落的店內設計增添溫潤風情。

西班牙伊比薩島的Saint Laurent專門店，設立於港邊的La Marina，以白色的大理石元素打造牆面，搭配水泥地板、鏡面柱子，以及以鍍鎳銅結構支撐的玻璃展示櫃，並以木頭傢俱擺設展現極簡美學品味。而希臘米克諾斯島專門店則是坐落於當地主要的精品腹地Nammos Village，牆壁與地板由灰色和白色的摩洛哥彩泥（Tadelakt）建造，店內以鍍鎳銅結構、玻璃、大理石元素搭配充滿異國情調的磨損風格木材。店外的戶外空間露臺也很有地中海風情，陽光穿透草編與木材搭建的涼亭，光影灑落黑色與白色大理石空間，絕對可以輕鬆拍出超多美照。

★倫敦斯隆街 BURBERRY全球首間新概念店舖

BURBERRY倫敦斯隆街一號 (No.1 Sloane Street) 新開幕的旗艦店是第一間採用品牌嶄新全球設計理念打造而成的旗艦店，位於倫敦騎士橋 （Knightsbridge）中心地帶，採用獨特的英式奢華裝潢，攜手知名建築師Vincenzo De Cotiis合作，店面採用多種材質製成的燈飾和底座，包括水泥、陶瓷和亮面漆。BURBERRY格紋的經典色彩蜜金色、黑色、白色和棕紅色遍布整間店面，格紋也經過重新詮釋再融入方格天花板的鏡面區域，鏡面倒映出遍布店面的格紋磁磚地板，打造空間開放的效果。

★FENDI紐約旗艦店 保留熨斗大廈古樸外觀

FENDI的紐約旗艦店搬遷到曼哈頓57街熨斗大廈的轉角處，兩層樓空間外牆維持建築物古色古香的外觀，彰顯歲月痕跡獨特魅力。六片縱向跨越三個樓層的透視LED簾幕，展現出FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana的身影，還有各種著名經典設計也成為櫥窗設計的主題靈感來源，像是典藏檔案箱中的羊皮紙、Selleria車縫線以及標誌性的Peekaboo包款等等。

兩層樓挑高空間的中央懸吊著一顆球，以圓形燈具組合出的天花板加以襯托，站在店外便能看見，消費者可以沿著二樓的浮動鏡面走道進入這顆玻璃球，球體中展示一個完全由大理石雕刻成的FENDI First包款雕塑品。店內也用水泥柱和橫樑的工業風與大理石、黃銅及鋼鐵的奢華感相互搭配，並且以長毛地毯當成營造氣氛的重點。Arabescato Vagli大理石讓人想起羅馬教堂的建築，創造出宏偉的氛圍。

★VERSACE 紐約新店主打永續建材