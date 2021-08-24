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從經典玫瑰到未來的玫瑰！DIOR ROSE高級珠寶華麗登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DIOR ROSE鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石、粉紅色與綠色彩漆，1,200萬元。圖／迪奧提供
DIOR ROSE鑽石戒指，白K金鑲嵌鑽石、粉紅色與綠色彩漆，1,200萬元。圖／迪奧提供

玫瑰是法國品牌DIOR最具代表性的花卉；今年，珠寶創意總監 Victoire de Castellane更創作出生長於DIOR星球（Planet Dior）的全新品種Dior Rose高級珠寶系列，自即日起至8月29日止於台北舉辦Dior Rose高級珠寶暨腕表展，共展出總價值逾新台幣38億元、 300餘件高級珠寶及腕表作品，其中一只鑲嵌16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石的項鍊，定價超過6千萬元，是此次Dior Rose高級珠寶系列中單價最高的作品。

DIOR近年翻新巴黎蒙田大道30號總店，嶄新的形象將於今年底公開面世。然而全新闢建的屋頂花園與展覽藝廊啟發了執掌Dior Joaillerie珠寶部門20餘年的創意總監Victoire de Castellane，想像出一個從未為人所知的宇宙新星Planet Dior，116顆色調絢麗動人的寶石如種子般舒展出芽苞，長出共4款不同風格的玫瑰花，互相對話、彼此相照：浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰、與抽象時裝玫瑰。

設計較為具象寫實的浪漫玫瑰，承襲品牌計有的玫瑰珠寶作品，柔軟捲曲的花瓣簇擁主石，並以霜金工藝裝飾枝椏、璀璨鑽石模擬露水沿著莖桿流下的感覺，忠實描繪出大自然中玫瑰的豐沛生命力與含苞待放的姿態。

彩繪玻璃玫瑰，顧名思義，以大教堂的彩繪花窗為靈感，透過鏤空的手法從珠寶背後引入流暢的光線，花瓣以多種不同的技術鑲嵌，讓配鑽的光線能折射到中央的主石上，有的作品更活用Victoire de Castellane鍾愛的彩漆工藝勾勒花瓣邊緣，有的則以整片寶石的清靈彰顯通透感，展現光線的豐富可能性。

而迪奧先生鍾愛的玫瑰，在百餘年後可能會是怎樣的？Victoire de Castellane的未來派玫瑰，以色階漸層排列的寶石堆砌出瑰麗的花瓣，讓人想起Tie & Dior的渲染效果，或Dream Dior的像素元素。正面看似舒展開來的花葉其實層層堆疊、份量豐厚，猶如渲染來自主石的華麗色彩。

最後抽象時裝玫瑰，只萃取玫瑰的元素，看不見任何具象的玫瑰模樣。除了色階的使用延續了Tie & Dior的的視覺效果，抽象時裝玫瑰豐厚的視覺份量感，其實是由許多精密細緻的鏤空而組成的，輕盈無比，背面有小機關可以打開並放置心愛之物，設計巧思其實延伸自凡爾賽Versaille系列。除了華麗的彩色寶石，還有一組鑲嵌DIF通透純白鑽作品，鑲嵌罕見的風箏形切割美鑽。

DIOR ROSE藍寶石項鍊，白K金與黃K金鑲嵌13.94克拉祖母綠切割緬甸藍寶石主石、鑽石、沙弗萊石、祖母綠、紫色剛玉、玫瑰石榴石、紫水晶、帕拉伊巴等級碧璽、翠榴石、藍寶石，價格未定。圖／迪奧提供
DIOR ROSE藍寶石項鍊，白K金與黃K金鑲嵌13.94克拉祖母綠切割緬甸藍寶石主石、鑽石、沙弗萊石、祖母綠、紫色剛玉、玫瑰石榴石、紫水晶、帕拉伊巴等級碧璽、翠榴石、藍寶石，價格未定。圖／迪奧提供
DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展。記者王聰賢／攝影
DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展。記者王聰賢／攝影
DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展，自即日起至8月29日止於台北舉辦。記者王聰賢／攝影
DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展，自即日起至8月29日止於台北舉辦。記者王聰賢／攝影
DIOR ROSE紅寶石耳環，玫瑰金鑲嵌2.14克拉與2.02克拉橢圓形切割莫桑比克紅寶石主石、鑽石、粉紅剛玉、紅寶石，1,950萬元。圖／迪奧提供
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DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展現場裝飾優雅的玫瑰、香氣襲人。記者王聰賢／攝影
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DIOR ROSE祖母綠鑽石耳環，白K金、黃K金、鉑金鑲嵌2.25克與2.19克拉祖母綠切割哥倫比亞祖母綠主石、鑽石、沙弗萊石、祖母綠，1,800萬元。圖／迪奧提供
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DIOR ROSE藍寶石項鍊，白K金鑲嵌16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石主石、鑽石、藍寶石，6,100萬元。圖／迪奧提供
DIOR ROSE藍寶石項鍊，白K金鑲嵌16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石主石、鑽石、藍寶石，6,100萬元。圖／迪奧提供
DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展現場裝飾優雅的玫瑰、香氣襲人。記者王聰賢／攝影
DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展現場裝飾優雅的玫瑰、香氣襲人。記者王聰賢／攝影
DIOR ROSE蛋白石鑽石戒指，玫瑰金鑲嵌4.86克拉橢圓形切割澳大利亞黑色蛋白石主石、鑽石、沙弗萊石、藍寶石、祖母綠、紫色、紅色、綠色與藍色彩漆，價格未定。圖／迪奧提供
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DIOR ROSE高級珠寶暨腕表展，自即日起至8月29日止於台北舉辦。記者王聰賢／攝影
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DIOR ROSE COUTURE鑽石戒指，白K金鑲嵌5.01克拉DIF等級風箏型切割主鑽、鑽石，3,000萬元。圖／迪奧提供
DIOR ROSE COUTURE鑽石戒指，白K金鑲嵌5.01克拉DIF等級風箏型切割主鑽、鑽石，3,000萬元。圖／迪奧提供
DIOR ROSE祖母綠戒指，黃K金鑲嵌6.84克拉祖母綠切割尚比亞祖母綠、鑽石、祖母綠、沙弗萊石，2,500萬元。圖／迪奧提供
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DIOR ROSE粉紅剛玉鑽石神秘表，白K金與玫瑰金鑲嵌3.41克拉橢圓形切割馬達加斯加粉紅剛玉主石、鑽石、紫色石榴石、粉紅剛玉，價格未定。圖／迪奧提供
DIOR ROSE粉紅剛玉鑽石神秘表，白K金與玫瑰金鑲嵌3.41克拉橢圓形切割馬達加斯加粉紅剛玉主石、鑽石、紫色石榴石、粉紅剛玉，價格未定。圖／迪奧提供

Dior 珠寶

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