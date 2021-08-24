從經典玫瑰到未來的玫瑰！DIOR ROSE高級珠寶華麗登台
玫瑰是法國品牌DIOR最具代表性的花卉；今年，珠寶創意總監 Victoire de Castellane更創作出生長於DIOR星球（Planet Dior）的全新品種Dior Rose高級珠寶系列，自即日起至8月29日止於台北舉辦Dior Rose高級珠寶暨腕表展，共展出總價值逾新台幣38億元、 300餘件高級珠寶及腕表作品，其中一只鑲嵌16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石的項鍊，定價超過6千萬元，是此次Dior Rose高級珠寶系列中單價最高的作品。
DIOR近年翻新巴黎蒙田大道30號總店，嶄新的形象將於今年底公開面世。然而全新闢建的屋頂花園與展覽藝廊啟發了執掌Dior Joaillerie珠寶部門20餘年的創意總監Victoire de Castellane，想像出一個從未為人所知的宇宙新星Planet Dior，116顆色調絢麗動人的寶石如種子般舒展出芽苞，長出共4款不同風格的玫瑰花，互相對話、彼此相照：浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰、與抽象時裝玫瑰。
設計較為具象寫實的浪漫玫瑰，承襲品牌計有的玫瑰珠寶作品，柔軟捲曲的花瓣簇擁主石，並以霜金工藝裝飾枝椏、璀璨鑽石模擬露水沿著莖桿流下的感覺，忠實描繪出大自然中玫瑰的豐沛生命力與含苞待放的姿態。
彩繪玻璃玫瑰，顧名思義，以大教堂的彩繪花窗為靈感，透過鏤空的手法從珠寶背後引入流暢的光線，花瓣以多種不同的技術鑲嵌，讓配鑽的光線能折射到中央的主石上，有的作品更活用Victoire de Castellane鍾愛的彩漆工藝勾勒花瓣邊緣，有的則以整片寶石的清靈彰顯通透感，展現光線的豐富可能性。
而迪奧先生鍾愛的玫瑰，在百餘年後可能會是怎樣的？Victoire de Castellane的未來派玫瑰，以色階漸層排列的寶石堆砌出瑰麗的花瓣，讓人想起Tie & Dior的渲染效果，或Dream Dior的像素元素。正面看似舒展開來的花葉其實層層堆疊、份量豐厚，猶如渲染來自主石的華麗色彩。
最後抽象時裝玫瑰，只萃取玫瑰的元素，看不見任何具象的玫瑰模樣。除了色階的使用延續了Tie & Dior的的視覺效果，抽象時裝玫瑰豐厚的視覺份量感，其實是由許多精密細緻的鏤空而組成的，輕盈無比，背面有小機關可以打開並放置心愛之物，設計巧思其實延伸自凡爾賽Versaille系列。除了華麗的彩色寶石，還有一組鑲嵌DIF通透純白鑽作品，鑲嵌罕見的風箏形切割美鑽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言