從經典玫瑰到未來的玫瑰！DIOR ROSE高級珠寶華麗登台

玫瑰是法國品牌DIOR最具代表性的花卉；今年，珠寶創意總監 Victoire de Castellane更創作出生長於DIOR星球（Planet Dior）的全新品種Dior Rose高級珠寶系列，自即日起至8月29日止於台北舉辦Dior Rose高級珠寶暨腕表展，共展出總價值逾新台幣38億元、 300餘件高級珠寶及腕表作品，其中一只鑲嵌16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石的項鍊，定價超過6千萬元，是此次Dior Rose高級珠寶系列中單價最高的作品。

DIOR近年翻新巴黎蒙田大道30號總店，嶄新的形象將於今年底公開面世。然而全新闢建的屋頂花園與展覽藝廊啟發了執掌Dior Joaillerie珠寶部門20餘年的創意總監Victoire de Castellane，想像出一個從未為人所知的宇宙新星Planet Dior，116顆色調絢麗動人的寶石如種子般舒展出芽苞，長出共4款不同風格的玫瑰花，互相對話、彼此相照：浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰、與抽象時裝玫瑰。

設計較為具象寫實的浪漫玫瑰，承襲品牌計有的玫瑰珠寶作品，柔軟捲曲的花瓣簇擁主石，並以霜金工藝裝飾枝椏、璀璨鑽石模擬露水沿著莖桿流下的感覺，忠實描繪出大自然中玫瑰的豐沛生命力與含苞待放的姿態。

彩繪玻璃玫瑰，顧名思義，以大教堂的彩繪花窗為靈感，透過鏤空的手法從珠寶背後引入流暢的光線，花瓣以多種不同的技術鑲嵌，讓配鑽的光線能折射到中央的主石上，有的作品更活用Victoire de Castellane鍾愛的彩漆工藝勾勒花瓣邊緣，有的則以整片寶石的清靈彰顯通透感，展現光線的豐富可能性。

而迪奧先生鍾愛的玫瑰，在百餘年後可能會是怎樣的？Victoire de Castellane的未來派玫瑰，以色階漸層排列的寶石堆砌出瑰麗的花瓣，讓人想起Tie & Dior的渲染效果，或Dream Dior的像素元素。正面看似舒展開來的花葉其實層層堆疊、份量豐厚，猶如渲染來自主石的華麗色彩。