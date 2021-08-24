快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

賭上人品才買得到！H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看 3大特色設計必擁有

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影
H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影

今年2月H&M推出與設計師Simone Rocha合作款，開賣當天引起消費者大排長龍之後，品牌再度將於9月2日上市與日本設計師品牌Toga Archives聯名款。然而此次因為配合防疫，因此不像過去需要排隊，而是從即日起到8月29日開放線上預約，再以抽籤方式決定當日是否能購買，十分考驗人品。

H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影
H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影

東京的獨立潮流品牌TOGA由設計師古田泰子（Yasuko Furuta）於1997年創立，以基於經典款式但具備開創性演繹而獲得消費者喜愛。此次聯名系列從TOGA經典作品中汲取靈感，並加入全新構想而成。 提供完整的男、女裝和豐富配件，H&M也透露相較過往，此次有較多的品項都會在台上市，但數量仍很稀少，而且單價約落在349元到7,999元之間，直接是TOGA的2折起，十分超值。就如同前述，聯名系列是TOGA經典作品重新詮釋，所以都是招牌設計，在有個性之餘還兼具實穿性，3大特色絕對是今年秋冬必收！

H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影
H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影

【解構拼貼】

從先前曝光的形象照來看，最多消費者想要的風衣，就具備解構與拼貼的元素。以及穿上就很有氣勢的披巾外套，都採用類似絲巾來點綴，成為披肩袖。男裝則有雙面穿的飛行員外套，都使用相同設計，因此備受關注。

H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影
H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看。記者曾智緯／攝影

【復古印花】

女裝部分，使用大量的黑紅色調印花於洋裝、細摺長裙和包包上，搭配經典款式，帶出80年代的復古美學，但又不失現代時髦感。

【鏤空剪裁】

細看TOGA設計就會發現，她偏愛不同的鏤空剪裁，透別是能露出肌膚，讓穿著者都能賦予服裝個人特色。這樣的概念也延續到了聯名系列裡，無論男、女裝都能找到別具風格的款式。

H&M聯名Toga Archives系列男裝雙面夾克5,999元。圖／H&M提供
H&M聯名Toga Archives系列男裝雙面夾克5,999元。圖／H&M提供

H&M聯名Toga Archives系列印花長裙3,499元。圖／H&M提供
H&M聯名Toga Archives系列印花長裙3,499元。圖／H&M提供

H&M聯名Toga Archives系列男裝休閒上衣1,799元。
H&M聯名Toga Archives系列男裝休閒上衣1,799元。

H&M聯名Toga Archives系列男裝夾克5,999元。圖／H&M提供
H&M聯名Toga Archives系列男裝夾克5,999元。圖／H&M提供

H&M聯名Toga Archives系列絲巾印花披肩外套4,999元。圖／H&M提供
H&M聯名Toga Archives系列絲巾印花披肩外套4,999元。圖／H&M提供

H&M聯名Toga Archives系列綴飾剪裁連身洋裝4,799元。圖／H&M提供
H&M聯名Toga Archives系列綴飾剪裁連身洋裝4,799元。圖／H&M提供

品牌 H&M

延伸閱讀

第三性公關衝突 店家被查違反防疫將斷水斷電

客家藍衫禮服競賽結果出爐 為今年高雄客家婚禮添亮點

92萬人搶看「童協CP」放閃！夏宇童豁出去貼上孫協志

說好的夏宇童呢？孫協志坐鎮「許願池」記者會代答護愛

相關新聞

藍色的時間方程式 愛彼、亨利慕時萬年曆腕表 蔚藍冷凝

藍色總帶給人斯文、冷靜的印象，為事物設計披上了一件氣質的新衣。獨立高級製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）與愛...

超人氣「嵜」生吐司造型悠遊卡 明天起限量預購

來自日本大阪的高人氣生吐司「SAKImoto嵜本極生生吐司」在台賣出近100萬片，擁有一票死忠粉絲，悠遊卡公司與嵜本 S...

全聯PX Pay新推會員等級制 鑽石級消費加贈享3.1%回饋

買菜買肉也能大玩會員等級制！全聯福利中心繼推出PX Pay數位印花後，再宣布自9月1日起推出全新PX Pay「滿月紅利」...

露美腿扮演「陷阱妹」 陳庭妮曬新款柔軟腋下包

今年秋冬，腋下包流行掀起了「軟皮革」熱潮，柔軟包身單肩背，更能展現隨性不羈的風格。包括COACH、BALENCIAGA都...

備妥開學、上班新行頭！時尚休閒兼備包款不可少

迎接9月開學、社會新鮮人步入職場的旺季，許多消費者都會添購行頭，除了能妝點造型，也是替自己或小孩打氣。於是，PORTER...

寶格麗全新BVLGARI Aluminium GMT表 藍紅配色帥得鮮明

或許現在旅遊受限，不過這可是入手一枚兩地時間腕表，將最想去的地方時間先記起來的絕佳時候！寶格麗（BVLGARI）近兩年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。