賭上人品才買得到！H&M聯名Toga Archives系列細節搶先看 3大特色設計必擁有
今年2月H&M推出與設計師Simone Rocha合作款，開賣當天引起消費者大排長龍之後，品牌再度將於9月2日上市與日本設計師品牌Toga Archives聯名款。然而此次因為配合防疫，因此不像過去需要排隊，而是從即日起到8月29日開放線上預約，再以抽籤方式決定當日是否能購買，十分考驗人品。
東京的獨立潮流品牌TOGA由設計師古田泰子（Yasuko Furuta）於1997年創立，以基於經典款式但具備開創性演繹而獲得消費者喜愛。此次聯名系列從TOGA經典作品中汲取靈感，並加入全新構想而成。 提供完整的男、女裝和豐富配件，H&M也透露相較過往，此次有較多的品項都會在台上市，但數量仍很稀少，而且單價約落在349元到7,999元之間，直接是TOGA的2折起，十分超值。就如同前述，聯名系列是TOGA經典作品重新詮釋，所以都是招牌設計，在有個性之餘還兼具實穿性，3大特色絕對是今年秋冬必收！
【解構拼貼】
從先前曝光的形象照來看，最多消費者想要的風衣，就具備解構與拼貼的元素。以及穿上就很有氣勢的披巾外套，都採用類似絲巾來點綴，成為披肩袖。男裝則有雙面穿的飛行員外套，都使用相同設計，因此備受關注。
【復古印花】
女裝部分，使用大量的黑紅色調印花於洋裝、細摺長裙和包包上，搭配經典款式，帶出80年代的復古美學，但又不失現代時髦感。
【鏤空剪裁】
細看TOGA設計就會發現，她偏愛不同的鏤空剪裁，透別是能露出肌膚，讓穿著者都能賦予服裝個人特色。這樣的概念也延續到了聯名系列裡，無論男、女裝都能找到別具風格的款式。
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