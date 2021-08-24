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南部場敲碗成功！蠟筆小新30周年限定店《甜點世界大冒險》登台南

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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人氣商品-65cm蠟筆小新。圖／聯合數位文創提供
人氣商品-65cm蠟筆小新。圖／聯合數位文創提供

在海內外擁有超高人氣的蠟筆小新，今年延續30周年歡慶熱潮，2020年底在台北松菸開設的蠟筆小新30周年期間限定店《甜點世界大冒險》，短短兩個月狂吸超過10萬人次入場，並創下百人排隊盛況。

繼台北場狂吸十數萬人進場後，南部粉絲引頸期盼，敲碗許久的30周年期間限定店《甜點世界大冒險》確定在今年8月27日到10月11日甜蜜快閃新光三越台南新天地，並帶來超過280項台北場超熱銷商品、更準備了多樣專屬台南場限定的新商品，絕對讓粉絲開心收藏買到翻！

蠟筆小新30周年《甜點世界大冒險》台南場 拍照區_餅乾休息區示意圖。圖／聯合數位文創提供
蠟筆小新30周年《甜點世界大冒險》台南場 拍照區_餅乾休息區示意圖。圖／聯合數位文創提供

全新打造拍照區 享受全糖場景

這次快閃店設在連空氣都是甜的台南，場景自然也要甜到爆！蠟筆小新30周年期間限定店《甜點世界大冒險》台南場全新打造四座拍照區，讓粉絲置身蠟筆小新的甜點世界一同感受甜滋滋的氛圍，與立體可口的霜淇淋、冰涼美味的水果刨冰一同拍照，還能與帥氣爸爸廣志一起坐在餅乾椅上休息，這次更精心打造高達2公尺、長將近4公尺的雙葉幼稚園校車，粉絲可以上車與園長及幼稚園的小朋友們一起搭車拍照。記得把手機記憶體空出來，四座超萌拍照區絕對讓你拍到記憶體超級滿！

蠟筆小新30周年《甜點世界大冒險》台南場 拍照區_幼稚園校車區示意圖。圖／聯合數位文創提供
蠟筆小新30周年《甜點世界大冒險》台南場 拍照區_幼稚園校車區示意圖。圖／聯合數位文創提供

免費入場商售區 百件獨家商品加碼再推台南場限定新品

2021年初甫在台北結束的蠟筆小新30周年期間限定店《甜點世界大冒險》締造10萬人次入場紀錄，多樣商品提前售完，許多蠟筆小新的粉絲相當扼腕。這次特別精選了280項超級熱銷商品，包括60公分高的小新玩偶、耳朵可以動的魔術小白娃娃、實用的巧克比餅乾衛生紙盒、搞怪的蠟筆小新擋泥板、變身鱷魚阿山及馬卡龍的兩用頸枕…等多達數百樣獨家熱銷商品，錯過台北的粉絲，這次一定要把握機會，快把超萌的小新通通帶回家！

而這次主辦方更是推出多項台南場專屬的多樣全新商品，包含巧克比款馬克杯、冰淇淋款證件帶、滿佈甜點的蠟筆小新雨傘，還有超級扎實好抱的屁屁抱枕，以及超級值得收藏的30周年紀念款的蠟筆小新存錢筒，絕對值得珍藏！

台南場新品-蠟筆小新存錢筒-30周年款。圖／聯合數位文創提供
台南場新品-蠟筆小新存錢筒-30周年款。圖／聯合數位文創提供

寵粉活動雙重奏　限量優惠只送不賣

蠟筆小新寵粉的優惠絕對不會少，這次帶來兩個高甜優惠活動，讓粉絲好好被寵!

●消費滿額贈：單筆消費滿1,000元即送30周年紀念徽章乙枚，數量有限送完為止。

●加碼抽獎電影票：8/27~9/5期間，單筆消費只要滿300元，即享抽獎機會乙次，抽獎好禮是將在9月24日上映的《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》電影首輪免費兌換券乙張或早鳥優惠券兩張，每日數量有限，抽完為止!

蠟筆小新30周年期間限定店《甜點世界大冒險》

●活動地點｜新光三越台南新天地 5樓B區廣場 (台南市中西區西門路一段658號5樓)

●活動期間｜2021年8月27日~10月11日

●開幕時間｜8月27日 中午12點 正式開幕

●營運時間｜8月27日 12:00~22:00、8月28日起 11:00~22:00

●粉絲專頁｜https://www.facebook.com/SCTW30

●官方網站｜https://uevent.udnfunlife.com/SCTW30

●授權單位｜國際影視有限公司

●主辦單位｜聯合數位文創股份有限公司

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