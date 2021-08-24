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前衛新藝術 SHOW影劇團前進LINE TV
LINE TV數位劇場秉持與表演藝術互相扶持、共存共榮的理念，自疫情再度爆發以來已新增不少表演團體的合作，加強藝文節目在線上發展的可能。而在八月份更是匯集許多題材前衛的節目，其中包含「SHOW影劇團」的兩部代表作品，新穎的呈現方式，要讓許久無法進到劇場的觀眾在家也能體驗到「新藝術」帶來的新奇感受。
「SHOW影劇團」是桃園在地劇團，二ＯＯ八年起由團長陳義翔、執行長李美齡所帶領，致力推動戲劇教育與戲劇活動推廣，以創造、挖掘生命中的感動故事為核心精神，作品詼諧幽默且富有正向能量，近期於數位劇場開放訂閱的是劇團代表性作品「微笑時光」及「雙壁」，「微笑時光」這是一齣以家人為概念的詼諧喜劇，探討現代家庭成員過度重視個人生活，而與同住一個屋簷下的家人長久疏離缺乏交集的現代戲劇；「雙壁」是向日治時期於桃園誕生的知名劇作家「簡國賢」致敬，原著「壁」劇在1946年台北中山堂首演一連五天場場爆滿，而「雙壁」有趣的是透過「諧仿」的方式，以原著為師，藉由一個不入流的劇團搬演簡國賢的劇作「壁」來達到後設戲劇的手法，此部荒謬悲喜劇同時也是SHOW影劇團十週年的紀念演出。
SHOW影劇團兩部好戲將在數位劇場輪番上陣，「微笑時光」已於八月十九日上架，「雙壁」於八月廿六日上架，歡迎有興趣的觀眾前往 LINE TV數位劇場訂閱觀看。
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