玩樂不忘社交距離！江詩丹頓羽毛球逆跳表 獻百年成就

疫情降級後，精品品牌陸續透過罕見逸品與體驗活動，吸引消費者重返實體現場。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）甫於昨日展開「製表技術成就」主題展，帶來品牌在逆跳顯示（Retrograde）、計時碼表與追針計時碼表、萬年曆（Perpetual Calendar）、三問報時與大自鳴，以及大複雜（Grand Complication）五個類別的八款傑出時計，年代橫跨1901至2000年合計100年，也映現一幅江詩丹頓20世紀的成就縮影。

先前七月疫情期間，江詩丹頓便曾針對頂級藏家推出線上品鑑會，將精美餐飲小點快送至藏家家中，讓線上鑑賞同時帶有「儀式感」，因而達成不俗業績。而回顧江詩丹頓歷史，1930年推出的「bras en l’air（憑空揮舞的手臂）」機芯，以苦行僧或中國術士為靈感，揮舞的雙臂在當時既有異國聯想、也賦予腕表運作的賞玩樂趣。

例如本次展出便有一只1960年的「羽毛球玩家（Joueurs de volants）」圓形懷表（Ref. Inv. 10667）。面盤上兩位貴族正揮舞球拍進行羽毛球運動，其中男性球拍前端指示了時鐘、而女性的球拍則辨明了分鐘，兩人身上服裝皆以精雕製造，從花式袖口、金質外套的尖形墊肩營造出精巧深邃的立體感，也還原貴族社交時的風雅之樂。

1901年問世的一只Ref. Inv. 10536，則是帶有天文萬年曆與測速刻度的計時三問懷表，集結具測速刻度的單按把計時功能、萬年曆與清脆的三問報時功能，繁複的面盤形式與白色琺瑯，將19世紀的古典美學延續帶向20世紀，美不勝收；編號Ref.Inv.10652的三問報時懷表則約在1938年生產，使用鉑金表殼，小秒針、超薄的形式，展現江詩丹頓在複雜功能上的精湛技藝。