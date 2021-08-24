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抽查便當、手搖飲大腸桿菌超標 福勝亭及硬咖啡都上榜
為了維護消費者食用熟食的衛生安全，北市衛生局針對市售三明治、便當、壽司、生菜沙拉、滷味、輕食餐點等即食食品進行抽驗，總計抽驗16件，檢驗結果2件包含福勝亭的高麗菜及福隆號的蜜汁叉燒，大腸桿菌超標；另也抽驗40件手搖飲冰品、食用冰塊及配料，其中3件初複檢都不合格。
衛生局說明，今年上半年針對市售即食食品進行抽驗，檢驗項目為衛生標準如大腸桿菌群、大腸桿菌，抽驗16件，其中4件即食熟食產品，如三寶燒臘便當、招牌凱薩沙拉、高麗菜絲（可即食）、黑胡椒雞排便當，衛生標準初抽不合格。
經令業者限期改善後，再次前往複抽，結果2件產品高麗菜絲及蜜汁叉燒不合格，已違反食品安全衛生管理法第17條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
針對現場挑至手搖飲冰品、食用冰塊及配料的抽驗，今年度總計抽驗311件，不符合衛生標準13件，不合格率4.2％，而此次公布第3波共抽驗40件，包含18件冰品及食用冰塊、21件調製飲品及1件配料，其中3件飲冰品經初、複抽結果仍不符合衛生標準。
3件不合格商品包含萃茶風的可可冰沙大腸桿菌超標、功夫茶景美景文店的38奶霸黑糖飲品大腸桿菌超標、硬咖啡衡陽店的食用冰塊生菌數超標，衛生局均處製造業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
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