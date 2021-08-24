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太妍、宣美都被圈粉！水晶變彩色糖果施華洛世奇新風貌
施華洛世奇（Sawrovski）今年在全新創意總監、義大利時尚網紅Giovanna Battaglia Engelbert的帶領之下，全新大膽活潑的創意首飾Collection I，已經席捲全球時尚達人。韓國團體「少女時代」自帶仙氣的隊長太妍以出道將近15年，近日因為頭髮染了新色更凸顯了一直備受讚嘆的雪白美膚，再度成為話題人物。事實上，以固定班底身份活躍於韓國綜藝節目「驚人的星期六」的太妍，每次亮相的新造型都費盡心思，一直是節目的焦點之一。上週她走華麗路線，以浮誇造型襯衫混搭施華洛世奇的Harmonia 款版手鐲、Harmonia戒指及色調繽紛搶眼的Dulcis Cocktail戒指，顯得活潑耀眼。
同樣配戴施華洛世奇最新Swarovski Collection I系列首飾的，還有以逆天長腿出名的「腿精」宣美。本月她帶著新曲回歸歌壇，造型走帶點復古時尚感的風格，日前在IG分享穿搭，除了永遠少女的黃色格紋短裙，她還以色彩飽和的施華洛世奇Lucent Cocktail 戒指為整體造型畫龍點睛。
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