快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太妍、宣美都被圈粉！水晶變彩色糖果施華洛世奇新風貌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓國女星太妍、宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss、＠miyayeah
韓國女星太妍、宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss、＠miyayeah

施華洛世奇（Sawrovski）今年在全新創意總監、義大利時尚網紅Giovanna Battaglia Engelbert的帶領之下，全新大膽活潑的創意首飾Collection I，已經席捲全球時尚達人。韓國團體「少女時代」自帶仙氣的隊長太妍以出道將近15年，近日因為頭髮染了新色更凸顯了一直備受讚嘆的雪白美膚，再度成為話題人物。事實上，以固定班底身份活躍於韓國綜藝節目「驚人的星期六」的太妍，每次亮相的新造型都費盡心思，一直是節目的焦點之一。上週她走華麗路線，以浮誇造型襯衫混搭施華洛世奇的Harmonia 款版手鐲、Harmonia戒指及色調繽紛搶眼的Dulcis Cocktail戒指，顯得活潑耀眼。

同樣配戴施華洛世奇最新Swarovski Collection I系列首飾的，還有以逆天長腿出名的「腿精」宣美。本月她帶著新曲回歸歌壇，造型走帶點復古時尚感的風格，日前在IG分享穿搭，除了永遠少女的黃色格紋短裙，她還以色彩飽和的施華洛世奇Lucent Cocktail 戒指為整體造型畫龍點睛。

Swarovski Collection I系列Harmonia手鐲，16,900元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Collection I系列Harmonia手鐲，16,900元。圖／施華洛世奇提供
韓國女星宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG ＠miyayeah
韓國女星宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG ＠miyayeah
韓國女星宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG ＠miyayeah
韓國女星宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG ＠miyayeah
Swarovski Collection I系列Harmonia戒指，8,490元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Collection I系列Harmonia戒指，8,490元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Collection I系列Dulcis Cocktail戒指，7,790元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Collection I系列Dulcis Cocktail戒指，7,790元。圖／施華洛世奇提供
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
韓國女星宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG ＠miyayeah
韓國女星宣美配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG ＠miyayeah
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
Swarovski Collection I系列Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Collection I系列Lucent Cocktail戒指，11,900元。圖／施華洛世奇提供
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss
韓國女星太妍配戴Swarovski Collection I系列首飾。圖／取自IG @taeyeon_ss

延伸閱讀

2021夏天髮色範本：跟著太妍、泫雅、田小娟換上甜美蜜桃色系，每個時期都有不同感覺！

110公分長腿不科學！「韓國第一腿精」宣美登封大開高衩，盤點她性感嫵媚的高衩時尚

這膚質真的32歲嗎？「最強童顏」太妍美肌白到快變透明人 神駕馭易顯臉大All Back髮型

你適合哪種瀏海？圓臉、鵝蛋臉、長臉和稜角臉型的挑選Tips，馬上解決選擇困難症！

相關新聞

藍色的時間方程式 愛彼、亨利慕時萬年曆腕表 蔚藍冷凝

藍色總帶給人斯文、冷靜的印象，為事物設計披上了一件氣質的新衣。獨立高級製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）與愛...

超人氣「嵜」生吐司造型悠遊卡 明天起限量預購

來自日本大阪的高人氣生吐司「SAKImoto嵜本極生生吐司」在台賣出近100萬片，擁有一票死忠粉絲，悠遊卡公司與嵜本 S...

全聯PX Pay新推會員等級制 鑽石級消費加贈享3.1%回饋

買菜買肉也能大玩會員等級制！全聯福利中心繼推出PX Pay數位印花後，再宣布自9月1日起推出全新PX Pay「滿月紅利」...

露美腿扮演「陷阱妹」 陳庭妮曬新款柔軟腋下包

今年秋冬，腋下包流行掀起了「軟皮革」熱潮，柔軟包身單肩背，更能展現隨性不羈的風格。包括COACH、BALENCIAGA都...

備妥開學、上班新行頭！時尚休閒兼備包款不可少

迎接9月開學、社會新鮮人步入職場的旺季，許多消費者都會添購行頭，除了能妝點造型，也是替自己或小孩打氣。於是，PORTER...

寶格麗全新BVLGARI Aluminium GMT表 藍紅配色帥得鮮明

或許現在旅遊受限，不過這可是入手一枚兩地時間腕表，將最想去的地方時間先記起來的絕佳時候！寶格麗（BVLGARI）近兩年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。