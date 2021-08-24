全桌限時9折！「老乾杯」南西店開幕 15款新菜上桌

隨著疫情降溫，乾杯集團旗下的頂級燒肉「老乾杯」自即日起於台北新光三越南西店開始試營運，並提供澳洲產和牛厚切橫膈膜、天使紅蝦和牛壽司等全新菜色。為慶祝新店開幕，至8月31日前，全單不限金額可享9折優惠。

定調為「成熟大人燒肉殿堂的」的老乾杯，提供有日澳和牛燒肉、釜飯等餐點。新開幕的南西店，為老乾杯在台第8間、台北第3間門市，全店共90席，規劃4～6人開放式座位，並提供私人包廂。同時透過木格柵、拉門等元素，為摩登風格增添日式元素。

隨著南西店開幕，全台老乾杯同步推出15道新菜，其中包括4道和牛料理。「澳洲產和牛厚切橫膈膜」透過厚切的方式，為珍稀的橫隔膜帶來更豪氣的味蕾體驗，每份720元；「天使紅蝦和牛壽司」使用了A5和牛搭配天使紅蝦，創造出豐富的海陸滋味，每份340元。另外還有「和牛天使紅蝦天婦羅」、「老乾杯特製和牛沾麵」等新菜。除此之外，奶油起司風味鴨肝豆腐、烏魚子糖心蛋、慢燉牛舌佐蔥沙拉、軟絲法國產艾許奶油釜飯、酒粕可麗露等菜色，也都是新上桌的佳餚。