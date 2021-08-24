米其林好朋友 大廚手上原來都是這一「味」！

米其林主廚的高超手藝，總讓人在美食追求上前往無人知曉的幸福絕境。「2021台北台中米其林指南」即將在8月25日（周三）正式揭曉，而瑞士頂級鐘表品牌寶珀（Blancpain）也從2020年始，於《米其林指南》展開為期3年全球合作夥伴關係。從Blancpain在1986年為名廚Frédy Girardet獻上一枚特別腕表後，30年來寶珀廣結良緣，至今連結已累積超過100顆米其林之星，而名廚們除了烹調的菜色美味，手上配戴的Blancpain精妙時計，同樣讓人格外留意。

其中像日本東京Joël Robuchon餐廳的法國主廚Michaël Michaelidis便是Blancpain今年結識的全新好友。東京Joël Robuchon餐廳牆上除掛有創辦人侯布雄的肖像，更有一只Blancpain五十噚掛鐘，而Michaël Michaelidis本人也配戴了Villeret超薄腕表，以100小時動力儲存、超薄款式，讓主廚每日精準、便利掌控高速的工作節奏。

出生德國的雙胞胎名廚Thomas和Mathias Sühring則負責泰國曼谷的Sühring，開業僅一年的2017年已在亞洲50最佳餐廳登上第13名。兩人配戴的則是Fifty Fathoms Bathyscaphe飛返計時碼錶，一如Sühring兄弟與BLANCPAIN同樣秉持傳統、持續創新。