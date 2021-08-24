搶先振興5倍券 全家開賣「聰明消費福袋卡」 購物金最高翻10倍 再抽百萬名車

搶先政府振興5倍券，全家便利商店宣布推出「聰明消費福袋卡」，自8月25日至9月7日，消費者只要以200元小資價即可入手乙張，限量40萬組，每張卡享有三重優惠，最高可翻10倍獲得2,000元購物金，還可抽最大獎百萬名車乙台。昨晚彩券夢破滅沒關係，趕快再來全家試手氣！

每張「聰明消費福袋卡」都有三重驚喜，卡片內含4種隨機優惠，不論手氣如何，購入即可獲得220元購物金，現賺10%優惠，還有240元、400元購物金面額，手氣好還有機會翻10倍獲得2,000元購物金。另外，每張卡面皆可獲得Let’s Café單品美式及拿鐵買1送1優惠。最後，憑卡面QR-Code登錄活動頁面還有機會抽全家萬元購物金（10名）及Audi A1 Sportback百萬名車乙台，總價值破千萬元。