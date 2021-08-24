0酒精、大滿足！海尼根3D悠遊卡 無酒精就是要趴趴造
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
微醺的夏天即將過去，如何把夏天的回憶隨時帶在身上？一向以綠色瓶身最為經典的海尼根，去年曾推出0.0零酒精大受好評。海尼根近日推出0.0零酒精悠遊卡套組，1:3的比例複製、將原罐裝縮小到僅5公分大小，除了是海尼根台灣首發3D 造型的悠遊卡產品，更採全台限量一萬組發行。
採用工法製造，海尼根0.0零酒精保留了拉格啤酒的圓潤飽滿口感，具有順口的果香、麥香，但完全無酒精成分，等同是一款麥芽飲料，同時低卡的特色，讓一罐330ml的海尼根0.0零酒精的熱量僅69大卡。330ml罐裝建議售價38元，330ml的瓶裝建議售價則為40元。
而本次的海尼根0.0零酒精悠遊卡套組，將採網路、實體門市同步預購，其中PCHOME提供了海尼根0.0零酒精330ml 24入+3D造型悠遊卡，優惠價899元、限量5,000組，已從即刻開放預購、9月1日陸續出貨；或也可至7-11統一超商購買海尼根0.0零酒精330ml 6入+3D造型悠遊卡，優惠價為479元、限量5,000組，將從8月25日（周三）開放全台預購，並於9月8日陸續出貨。
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