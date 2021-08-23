PEKOE新作鳳荔酥登場 中秋佳釀超值組限時限量開搶 

每到中秋，除了烤肉，品嘗各式糕餅更是中秋節一大樂趣。由飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種好食的PEKOE食品雜貨鋪，除了推出造成搶購熱潮的人氣力作——特濃「台灣本產荔枝酥」；今年更加碼推出新作——特濃「台灣本產鳳荔酥」，讓台灣荔枝的美味更上層樓。

特濃「台灣本產鳳荔酥」，內餡嚴選產自嘉義的金鑽鳳梨和土鳳梨，經多次調配做出最適比例外；更添加了與「台灣本產荔枝酥」相同，產自台灣中部、彰化八卦山區所產糯米荔枝製成的糯米荔枝乾。因為此款荔枝乾果大核細、香濃甜美，是經過長達72小時烘烤程序所製成的美味果乾。雖成本高昂，但仍將之大量切碎混入雙鳳梨餡中，使兩者不僅有最完美的混融，也能夠享受到荔枝果乾口感，讓美味體驗再加乘。

這款特濃「台灣本產鳳荔酥」，選用法國諾曼第產區優質奶油製成。以雙倍分量的奶油，製成鬆軟香甜的外皮；一口咬下，入口即化的餅皮，搭配口感豐富、果香濃馥的果餡，鳳梨酸香與荔枝溫潤香甜融合，創造出濃郁而不甜膩的好滋味。

而去年造成瘋狂搶購的特濃「台灣本產荔枝酥」，也在今年中秋同步改換包裝上市，從質樸的牛皮色系改為與荔枝意象相符合的淺粉色為底，讓人眼睛一亮。

此外，即日起至9月21日，PEKOE食品雜貨鋪也特別推出實體鋪限定版的「中秋佳釀組合」，以限量100瓶的「台灣在地釀2019紅酒」，和奧地利RIEDEL的O系列水晶對杯相配成對，是限量限時的必搶超值組合。

「台灣在地釀2019紅酒」以來自彰化二林45年老藤栽種的釀酒葡萄黑后，和彰化二林的蜜紅、彰化大村的巨峰兩種鮮食葡萄共同釀製而成，是由PEKOE食品雜貨鋪攜手威石東團隊合作，由PEKOE主人葉怡蘭從窖藏親選出的單桶紅酒。

酒液色澤有如紅寶石色閃耀，洋溢覆盆子、櫻桃、蔓越莓、李子、紅葡萄等新鮮紅色水果香氣，以及紫羅蘭、玫瑰等花香與微微香料、草本的幽幽森林香氣，口感既清新又雍容優雅、細緻滑膩如絲，是一款能與多樣料理水乳交融的醇美佳釀。