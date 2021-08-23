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科技新創飄出咖啡香 新加坡Flash Coffee閃電登台 App下單拿了就走

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Flash Coffee行天宮店今日開幕，主打App線上下訂，快速通關取餐。記者黃筱晴／攝影
Flash Coffee行天宮店今日開幕，主打App線上下訂，快速通關取餐。記者黃筱晴／攝影

許多人天天都要喝至少1杯的咖啡，與隨手不離身的手機App結合，將現代科技的便利性與品味咖啡的質感享受完美結合。

20201年1月才在新加坡創立，主打與科技結合的新創咖啡連鎖店「Flash Coffee閃電咖啡」，短短時間內已經在新加坡、泰國、印尼開設超過60家以上店舖，今日於捷運行天宮站2號出口附近開出台灣首店，主打「Grab and Go」，透過App線上下訂，即可直接走「Flash Lane」現場快速通關取餐，讓忙碌上班族在匆忙通勤的路上省下排隊點餐的時間，拿了就走。

雖然主打街邊外帶店形式，但閃電咖啡的菜單可不簡單，共有8大系列，包括閃電經典、閃電特調、歐蕾系列、萃茶系列、氣泡系列、瓶裝系列、閃樂冰，甚至還有點心，共33款飲品、3款點心可選擇。App介面與使用體驗也相當流暢，冷熱、冰塊、甜度都可自選，甚至可以加價換燕麥奶或是再加一份閃電濃縮。

會員透過App下單可獲得會員點數與閃電點數，累積兌換商品也可升級會員資格，享受不同等級的會員好康權益。App內也設計了許多挑戰清單，完成還可獲得額外獎勵，一切都透過App就能完成。Flash Coffee的下一家店很快也會在9月登場，將落腳在有「手搖飲一條街」稱號的另一個商辦戰區信義區永吉路30巷。

今年3月底正式上線的「CAFFÈCOIN」職人咖啡寄杯新服務，則是與雙北、基隆、台中上千家職人咖啡館合作，從百元以內的平價選擇到精品咖啡都有，透過App內的導覽地圖，即可立即查看所在位置附近有哪些職人咖啡名店，為深藏在巷弄間的優質咖啡館化身專屬的行動導航員。支付方式則是導入Apple App Clip「輕巧App」的便利科技，iOS 14以上版本的用戶只要拿著iPhone靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可快速使用Apple ID註冊，儲值寄杯、兌換商品一指搞定，還可以把電子會員卡存在Apple Wallet中，隨時快速存取。非iPhone使用者，亦可以透過信用卡、Line Pay、街口支付、悠遊付等電子支付進行儲值或付款。

只要拿起手機靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可立即啟動CAFFÈCOIN服務。記者黃筱晴／攝影
只要拿起手機靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可立即啟動CAFFÈCOIN服務。記者黃筱晴／攝影
Flash Coffee共推出33款飲品，線上可客製化下單，專屬App使用相當簡單流暢。記者黃筱晴／攝影
Flash Coffee共推出33款飲品，線上可客製化下單，專屬App使用相當簡單流暢。記者黃筱晴／攝影
透過CAFFÈCOIN App，可隨時查詢附近完整的合作職人咖啡店地圖，儲值、兌換都可快速透過App完成。記者黃筱晴／攝影
透過CAFFÈCOIN App，可隨時查詢附近完整的合作職人咖啡店地圖，儲值、兌換都可快速透過App完成。記者黃筱晴／攝影
慶祝Flash Coffee首店開幕，官方粉絲團推出抽獎活動，幸運粉絲有機會獲得限量木盒咖啡。記者黃筱晴／攝影
慶祝Flash Coffee首店開幕，官方粉絲團推出抽獎活動，幸運粉絲有機會獲得限量木盒咖啡。記者黃筱晴／攝影

咖啡館 新加坡

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