科技新創飄出咖啡香 新加坡Flash Coffee閃電登台 App下單拿了就走

許多人天天都要喝至少1杯的咖啡，與隨手不離身的手機App結合，將現代科技的便利性與品味咖啡的質感享受完美結合。

20201年1月才在新加坡創立，主打與科技結合的新創咖啡連鎖店「Flash Coffee閃電咖啡」，短短時間內已經在新加坡、泰國、印尼開設超過60家以上店舖，今日於捷運行天宮站2號出口附近開出台灣首店，主打「Grab and Go」，透過App線上下訂，即可直接走「Flash Lane」現場快速通關取餐，讓忙碌上班族在匆忙通勤的路上省下排隊點餐的時間，拿了就走。

雖然主打街邊外帶店形式，但閃電咖啡的菜單可不簡單，共有8大系列，包括閃電經典、閃電特調、歐蕾系列、萃茶系列、氣泡系列、瓶裝系列、閃樂冰，甚至還有點心，共33款飲品、3款點心可選擇。App介面與使用體驗也相當流暢，冷熱、冰塊、甜度都可自選，甚至可以加價換燕麥奶或是再加一份閃電濃縮。

會員透過App下單可獲得會員點數與閃電點數，累積兌換商品也可升級會員資格，享受不同等級的會員好康權益。App內也設計了許多挑戰清單，完成還可獲得額外獎勵，一切都透過App就能完成。Flash Coffee的下一家店很快也會在9月登場，將落腳在有「手搖飲一條街」稱號的另一個商辦戰區信義區永吉路30巷。