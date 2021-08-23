科技新創飄出咖啡香 新加坡Flash Coffee閃電登台 App下單拿了就走
許多人天天都要喝至少1杯的咖啡，與隨手不離身的手機App結合，將現代科技的便利性與品味咖啡的質感享受完美結合。
20201年1月才在新加坡創立，主打與科技結合的新創咖啡連鎖店「Flash Coffee閃電咖啡」，短短時間內已經在新加坡、泰國、印尼開設超過60家以上店舖，今日於捷運行天宮站2號出口附近開出台灣首店，主打「Grab and Go」，透過App線上下訂，即可直接走「Flash Lane」現場快速通關取餐，讓忙碌上班族在匆忙通勤的路上省下排隊點餐的時間，拿了就走。
雖然主打街邊外帶店形式，但閃電咖啡的菜單可不簡單，共有8大系列，包括閃電經典、閃電特調、歐蕾系列、萃茶系列、氣泡系列、瓶裝系列、閃樂冰，甚至還有點心，共33款飲品、3款點心可選擇。App介面與使用體驗也相當流暢，冷熱、冰塊、甜度都可自選，甚至可以加價換燕麥奶或是再加一份閃電濃縮。
會員透過App下單可獲得會員點數與閃電點數，累積兌換商品也可升級會員資格，享受不同等級的會員好康權益。App內也設計了許多挑戰清單，完成還可獲得額外獎勵，一切都透過App就能完成。Flash Coffee的下一家店很快也會在9月登場，將落腳在有「手搖飲一條街」稱號的另一個商辦戰區信義區永吉路30巷。
今年3月底正式上線的「CAFFÈCOIN」職人咖啡寄杯新服務，則是與雙北、基隆、台中上千家職人咖啡館合作，從百元以內的平價選擇到精品咖啡都有，透過App內的導覽地圖，即可立即查看所在位置附近有哪些職人咖啡名店，為深藏在巷弄間的優質咖啡館化身專屬的行動導航員。支付方式則是導入Apple App Clip「輕巧App」的便利科技，iOS 14以上版本的用戶只要拿著iPhone靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可快速使用Apple ID註冊，儲值寄杯、兌換商品一指搞定，還可以把電子會員卡存在Apple Wallet中，隨時快速存取。非iPhone使用者，亦可以透過信用卡、Line Pay、街口支付、悠遊付等電子支付進行儲值或付款。
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