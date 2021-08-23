為女性而生的機能服飾 TNF時髦化戶外穿搭兼具粉嫩感

一改過去機能服飾總是很中性甚至帶點粗獷的印象，戶外休閒品牌THE NORTH FACE（簡稱TNF）推出2021秋冬系列女裝，完全符合多數女孩們的喜好。在維持了各項功能性設計之外，還讓這系列變得粉嫩又時髦，即使日常穿搭也沒問題。

這一季，THE NORTH FACE特別專為亞洲女性設計出全新Wind Jacket防風夾克，利用超寬鬆剪裁增添舒適感。夾克採用WindWall防風科技能有效防止身體受風，降低受寒風侵襲機率。同時，輕量化的設計在參與戶外活動更加便捷，還自帶可翻折和按扣閉合的傾斜式口袋，可以收納手機和其他隨身物品。服裝下擺內置可調節抽繩，讓女性更能展現心機美。最重要的是還提供粉色、白色的選擇，適應戶外徒步和城市探險不同場景需求。另外一款防水透氣款Dryvent Parka長版夾克，採用品牌獨家Dryvent科技布料和DWR防潑水科技，在確保耐久性及功能性的同時，仍能保持良好的透氣性。

不僅如此，品牌黑標支線Urban Exploration也同樣關注女性消費者的穿搭需求，打造出亞太限定系列。結合戶外服飾的功能性與立體輪廓設計，輔以大地色、湖綠色為基調，賦予女性更多色彩搭配可能。如全新的寬鬆拉鍊防風外套，在版型採用立體袖以及收腰設計，能凸顯女性身體曲線。且為兼具裝飾和實用性，配置雙向拉鍊衣襟，備有多口袋細節。而搭配經過DWR耐潑水處理的防風休閒長裙，其一片式的高腰打褶設計，能彰顯潮流感又不失柔美。

THE NORTH FACE Wind Jacket防風夾克5,380元。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE Dryvent Parka長版夾克。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE Urban Exploration防風休閒長裙6,380元。圖／THE NORTH FACE提供