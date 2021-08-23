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為女性而生的機能服飾 TNF時髦化戶外穿搭兼具粉嫩感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
戶外休閒品牌THE NORTH FACE推出2021秋冬系列女裝，符合多數女孩們的喜好。圖／THE NORTH FACE提供
戶外休閒品牌THE NORTH FACE推出2021秋冬系列女裝，符合多數女孩們的喜好。圖／THE NORTH FACE提供

一改過去機能服飾總是很中性甚至帶點粗獷的印象，戶外休閒品牌THE NORTH FACE（簡稱TNF）推出2021秋冬系列女裝，完全符合多數女孩們的喜好。在維持了各項功能性設計之外，還讓這系列變得粉嫩又時髦，即使日常穿搭也沒問題。

這一季，THE NORTH FACE特別專為亞洲女性設計出全新Wind Jacket防風夾克，利用超寬鬆剪裁增添舒適感。夾克採用WindWall防風科技能有效防止身體受風，降低受寒風侵襲機率。同時，輕量化的設計在參與戶外活動更加便捷，還自帶可翻折和按扣閉合的傾斜式口袋，可以收納手機和其他隨身物品。服裝下擺內置可調節抽繩，讓女性更能展現心機美。最重要的是還提供粉色、白色的選擇，適應戶外徒步和城市探險不同場景需求。另外一款防水透氣款Dryvent Parka長版夾克，採用品牌獨家Dryvent科技布料和DWR防潑水科技，在確保耐久性及功能性的同時，仍能保持良好的透氣性。

不僅如此，品牌黑標支線Urban Exploration也同樣關注女性消費者的穿搭需求，打造出亞太限定系列。結合戶外服飾的功能性與立體輪廓設計，輔以大地色、湖綠色為基調，賦予女性更多色彩搭配可能。如全新的寬鬆拉鍊防風外套，在版型採用立體袖以及收腰設計，能凸顯女性身體曲線。且為兼具裝飾和實用性，配置雙向拉鍊衣襟，備有多口袋細節。而搭配經過DWR耐潑水處理的防風休閒長裙，其一片式的高腰打褶設計，能彰顯潮流感又不失柔美。

THE NORTH FACE Wind Jacket防風夾克5,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE Wind Jacket防風夾克5,380元。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE Dryvent Parka長版夾克。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE Dryvent Parka長版夾克。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE Urban Exploration防風休閒長裙6,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE Urban Exploration防風休閒長裙6,380元。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE Urban Exploration寬鬆拉鍊防風外套8,380元、防風休閒長裙6,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE Urban Exploration寬鬆拉鍊防風外套8,380元、防風休閒長裙6,380元。圖／THE NORTH FACE提供

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