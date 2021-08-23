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犀牛盾推哈利波特學院風格手機殼 學院圖騰、咒語上身
最近中衛推出的「哈利波特學院款」口罩被秒殺搶購，手速不夠快的魔法世界粉絲們現在又有新選擇！RhinoShield犀牛盾攜手華納兄弟消費品部推出全新系列，將經典校徽融入手機殼上，共有38種豐富圖款並可支援多款iOS、Android手機型號，提供SolidSuit防摔背蓋手機殼和Mod NX邊框背蓋兩用手機殼，還有5款客製化設計的手機殼，再加上12款AirPods保護套，讓隨身攜帶的手機輕鬆展現屬於自己的霍格華茲學院風格。
此次犀牛盾一口氣推出哈利波特主題6大系列與5款獨家訂製款，每個系列都保有魔法世界裡獨特的各式元素。其中，「霍格華茲系列」以黑白的亂花拼貼手法和手寫感文字呈現，包含學院圖徽、霍格華茲的「H」等，將現代性的設計融入哈利波特經典元素之中，使整體設計別緻更具時尚感。「圖騰系列」則以細膩的金色線條，描繪出雄鹿護法、鳳凰會標誌、死神聖物，既細緻又夢幻的重現故事中的經典印記。發光咒、漂浮咒、開鎖咒等咒語系列，同樣以線條設計展現，死忠粉絲才看得懂，別具獨特意義。
而「哈利波特主角系列」也不容錯過，漫畫風格的哈利波特臉孔，通過閃電圖案強調出主角獨有的印記，還有經典的眼鏡、羽毛筆、魁地奇等，以主角為靈感的圖款設計，還有深受喜愛的小精靈多比，以經典台詞搭配襪子線稿，讓手機殼上的多比更活靈活現。除此之外，還有可客製化印上姓名的獨家設計款，深邃神秘的黑色，與星月元素形成鮮明對比，以古典風格彰顯出學院的專屬圖騰。另外還有以愛情魔藥、光輪2000、柏蒂全口味豆和蜂蜜公爵糖果店為主題的設計，徹底滿足重度魔法迷與眾不同的品味。
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