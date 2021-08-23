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排骨酥、炒花枝當湯底！肉多多「狂一鍋」開幕送海鮮盤

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肉多多新推出「狂一鍋」，主打台式小吃結合鍋物的創新組合。圖／肉多多提供
肉多多新推出「狂一鍋」，主打台式小吃結合鍋物的創新組合。圖／肉多多提供

「肉多多集團」不畏疫情，自即日起推出全新鍋物品牌「狂一鍋」，將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等台灣經典小吃化身為湯底，創造出全新的滋味變化。為慶祝首間門市開幕，點餐開鍋就贈送「海上花海鮮盤」一份。

將台灣小吃與火鍋湯底相互結合的「狂一鍋」，首間門市座落於新北中和。店內提供有功夫排骨酥鍋、蒜香蛤蜊生氣鍋、迎春生炒花枝鍋、私房酒香花雕雞鍋、辣妹臭豆腐鍋與超台爆炒沙茶鍋等不同的湯底。以功夫排骨酥鍋為例，即是使用每日現炸的獨家配方排骨酥，結合柴魚高湯，呈現出十足的特色風味。各款湯底可搭配梅花豬、雪花牛、澳洲和牛雪花、無骨雞腿等肉品主菜，套餐價289～499元。

除此之外，套餐也附加蔬食自助吧、關廟麵，以及充滿台灣味的芭樂汁暢飲與麻糬冰。民眾也可以加購麻辣臭豆腐鴨血、現炸白姑搜，或是蛤蛤蛤蛤蛤、海波浪等海鮮食材，更添豐富性。

狂一鍋預計以中和為起點，持續拓展至雙北、新竹、台中與高雄等城市。為慶祝開幕，即日起至9月30日期間，開鍋即贈「海上花」1份，內含蛤蜊、鯛魚、花枝，每份價值128元。

【狂一鍋–新台式火鍋】（中和永貞店）

地址：新北市中和區永貞路274號1樓

電話：（02）2927-5678

私房酒香花雕雞鍋。圖／肉多多提供
私房酒香花雕雞鍋。圖／肉多多提供
開幕期間，開鍋即贈「海上花」1份，內含蛤蜊、鯛魚、花枝，每份價值128元。圖／肉多多提供
開幕期間，開鍋即贈「海上花」1份，內含蛤蜊、鯛魚、花枝，每份價值128元。圖／肉多多提供
超台爆炒沙茶鍋。圖／肉多多提供
超台爆炒沙茶鍋。圖／肉多多提供
功夫排骨酥鍋。圖／肉多多提供
功夫排骨酥鍋。圖／肉多多提供
迎春生炒花枝鍋。圖／肉多多提供
迎春生炒花枝鍋。圖／肉多多提供

臭豆腐 火鍋

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