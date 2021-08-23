快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓住暑假尾巴！野柳海洋世界B1探索館開放 優惠方案吸客

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，小朋友可欣賞海洋生物「開飯」。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，小朋友可欣賞海洋生物「開飯」。圖／野柳海洋世界提供

國內疫情趨緩，北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已重新開放，並在9月12日推出「買2大送小」優惠方案，吸引家長在小學生開學前，全家人到野柳海洋世界「fun一夏」。

野柳海洋世界表示，疫情打亂了許多人的出遊計畫，所幸防疫警戒已從3級降為2級，國內旅遊慢慢復甦，園區位在B1的海底世界探索館近日重新開放。

海底世界探索館以海底隧道情境，展示多種台灣沿岸魚類，例如重量級龍膽石班魚、在地萬里蟹、力大無窮的鱷龜、被稱為亞馬遜河流域惡魔的食人魚，以及擁有4億年歷史的活化石「鱟」等，每個展缸都有解說牌，讓遊客認識這些海洋生物。

除了精彩展缸，還有大洋池餵食秀、章魚開罐秀、鯊魚餵食秀，展館尾端還有養殖必備器材展覽，讓遊客目睹養殖海洋生物背後的秘密，一旁還有漫畫牆解說如何飼養海水魚。

野柳海洋世界「買2大送小」優惠方案為9月12日前，現場依原價每人450元，購買2張全票，招待1名6歲到12歲兒童免費入場，網路購票不納入優惠。相關訊息可上官網，或臉書粉絲團查詢。

北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為散發飄逸仙氣的水母。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為散發飄逸仙氣的水母。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」，展示各類養殖器材。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」，展示各類養殖器材。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為華麗的獅子魚。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為華麗的獅子魚。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為活在沙子裡的小萌生物花園鰻。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為活在沙子裡的小萌生物花園鰻。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為共生的小丑魚與海葵。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已開放，圖為共生的小丑魚與海葵。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已重新開放，讓遊客如置身海底隧道欣賞海洋生物。圖／野柳海洋世界提供
北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已重新開放，讓遊客如置身海底隧道欣賞海洋生物。圖／野柳海洋世界提供

野柳 疫情 萬里蟹

延伸閱讀

中捷綠線延後營運損失 市府：審慎評估求償

暑假尾聲阿里山遊樂區遊客未回流 飯店業者：寄望5倍券

暑假新北基隆交界排氣管擾民頻傳 聯合稽查改裝噪音車

海廢浮球變身可愛動物、卡通 北觀處藝術創作免費報名

相關新聞

新加坡Flash Coffee閃電登台 App下單拿了就走

許多人天天都要喝至少1杯的咖啡，與隨手不離身的手機App結合，將現代科技的便利性與品味咖啡的質感享受完美結合。

滷肉飯爭霸戰！古早味飄香、肥而不膩 快來看看這輩子一定要吃的TOP10 榜單

警告！！半夜勿看！滷得油亮亮的滷肉飯讓人看了口水直流！十間必吃滷肉飯，這縣市的人居然把滷肉飯當早餐啦！

最療癒的台灣限定聯名！當朱銘「太極系列」遇上山本修「貓・美術館」

2019「貓・美術館-CATART世界名畫展」全台累積創下破15萬人紀錄，創作者日本畫家山本修擅長用畫筆將貓態融入世界名作中。本次受邀重新詮釋台灣現代藝術雕塑家朱銘的經典作品「太極系列」，著名的雕刻作品將透過山本修畫筆再次被「喵化」，一同化身成為「貓太極」高手，出現於「貓・美術館CATART」《貓太極》系列創作世界中，攜手喵化你的視界！

為女性而生的機能服飾 TNF時髦化戶外穿搭兼具粉嫩感

一改過去機能服飾總是很中性甚至帶點粗獷的印象，戶外休閒品牌THE NORTH FACE（簡稱TNF）推出2021秋冬系列...

犀牛盾推哈利波特學院風格手機殼 學院圖騰、咒語上身

最近中衛推出的「哈利波特學院款」口罩被秒殺搶購，手速不夠快的魔法世界粉絲們現在又有新選擇！RhinoShield犀牛盾攜...

排骨酥、炒花枝當湯底！肉多多「狂一鍋」開幕送海鮮盤

「肉多多集團」不畏疫情，自即日起推出全新鍋物品牌「狂一鍋」，將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等台灣經典小吃化身為湯底，創造出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。