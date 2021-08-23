抓住暑假尾巴！野柳海洋世界B1探索館開放 優惠方案吸客

國內疫情趨緩，北海岸野柳海洋世界B1「海底世界探索館」已重新開放，並在9月12日推出「買2大送小」優惠方案，吸引家長在小學生開學前，全家人到野柳海洋世界「fun一夏」。

野柳海洋世界表示，疫情打亂了許多人的出遊計畫，所幸防疫警戒已從3級降為2級，國內旅遊慢慢復甦，園區位在B1的海底世界探索館近日重新開放。

海底世界探索館以海底隧道情境，展示多種台灣沿岸魚類，例如重量級龍膽石班魚、在地萬里蟹、力大無窮的鱷龜、被稱為亞馬遜河流域惡魔的食人魚，以及擁有4億年歷史的活化石「鱟」等，每個展缸都有解說牌，讓遊客認識這些海洋生物。

除了精彩展缸，還有大洋池餵食秀、章魚開罐秀、鯊魚餵食秀，展館尾端還有養殖必備器材展覽，讓遊客目睹養殖海洋生物背後的秘密，一旁還有漫畫牆解說如何飼養海水魚。