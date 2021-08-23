比薩、炸雞限時35折起！必勝客、肯德基都能「寄杯」了

繼今年7月推出「比薩寄杯」的服務後，必勝客、肯德基同步使用的「PK雙饗卡」APP，全新推出「PK隨饗券」電子券，讓比薩、炸雞、筆管麵等人氣商品，通通都可以享受「寄杯」服務。為慶祝服務上線，8月24日起，連續5天會推出6款PK隨饗券限時方案，最低可享35折起的優惠價。

「PK隨饗券」乃是以咖啡寄杯的概念所設計的嶄新服務，消費者可以先以量販優惠價一次購入多項產品，再透過APP服務分批取餐，包括全台超過250間的必勝客、超過170間的肯德基均可自由跨店使用，而且外帶、外送也可以適用。另外PK隨饗券也提供線上轉贈的功能，透過LINE、簡訊或E-mail，就可將「PK隨饗券」轉贈給親友與同事，藉此傳達心意或是代訂餐點。包括必勝客的比薩、紙包筆管麵、巴斯克熔岩起司蛋糕，或是肯德基的炸雞桶餐、勁爆雞米花等明星商品均有販售。

為慶祝PK隨饗券正式販售，8月24日至8月28日期間，每日下午1點開賣6款PK隨饗券，最低35折起。包括「夏威夷大比薩＋厚燒醬烤BBQ（4排）」，6套優惠價1,499元（35折）；「指定口味小比薩＋指定口味紙包筆管麵」，每套299元（48折）；「8吋巴斯克熔岩起司蛋糕」，3組1,797元（67折）；「5塊雞桶分享餐」，每套279元（6折）；「勁爆雞米花（大）」，20組450元（5折）；「4塊上校雞塊」，20組450元（5折）。每款每日限量100組。