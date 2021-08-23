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朱銘太極系列「貓太極」聯名禮盒 嘖嘖獨家限量首發

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」。圖／聯合數位文創提供
「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」。圖／聯合數位文創提供

2019年「貓・美術館CATART世界名畫展」全台累積創下破15萬人紀錄，創作者山本修先生本次受邀，重新詮釋台灣現代藝術雕塑家朱銘的經典作品「太極系列」，著名的雕塑品化身成「貓太極」高手，出現於「貓・美術館CATART」的「貓太極」系列創作世界中，並於嘖嘖獨家限量推出，搶先下單還可享早鳥優惠！

本次席捲貓奴的「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔，特別加碼推出「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」，將山本修先生畫中打著「貓太極」的黑袍貓大師與身後的聯名石刻雕塑一同立體化，聯名禮盒中的黑袍貓貓大師公仔更以「太極」陰陽黑白為核心，並特別於背後刻上「貓太極」限定圖案。

「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」即日起在嘖嘖獨家限量推出，早鳥優惠每組1,280元，內含：「貓太極─單貓下勢」雕塑造型擴香石、黑袍款貓太極公仔及貓太極背景立體紙卡。只要同時購買「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔跟聯名禮盒，就有機會同時蒐藏「貓太極─單貓下勢」系列中的黑、白衣款貓大師公仔。另外，凡取得白衣款貓大師公仔的藏家，皆可再加碼獲贈朱銘美術館聯名背景立體紙卡，各位貓奴跟藝術愛好者必收！嘖嘖募資網址: https://reurl.cc/pg9Odb

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2019「貓・美術館-CATART世界名畫展」全台累積創下破15萬人紀錄，創作者日本畫家山本修擅長用畫筆將貓態融入世界名作中。本次受邀重新詮釋台灣現代藝術雕塑家朱銘的經典作品「太極系列」，著名的雕刻作品將透過山本修畫筆再次被「喵化」，一同化身成為「貓太極」高手，出現於「貓・美術館CATART」《貓太極》系列創作世界中，攜手喵化你的視界！

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