朱銘太極系列「貓太極」聯名禮盒 嘖嘖獨家限量首發

2019年「貓・美術館CATART世界名畫展」全台累積創下破15萬人紀錄，創作者山本修先生本次受邀，重新詮釋台灣現代藝術雕塑家朱銘的經典作品「太極系列」，著名的雕塑品化身成「貓太極」高手，出現於「貓・美術館CATART」的「貓太極」系列創作世界中，並於嘖嘖獨家限量推出，搶先下單還可享早鳥優惠！

本次席捲貓奴的「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔，特別加碼推出「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」，將山本修先生畫中打著「貓太極」的黑袍貓大師與身後的聯名石刻雕塑一同立體化，聯名禮盒中的黑袍貓貓大師公仔更以「太極」陰陽黑白為核心，並特別於背後刻上「貓太極」限定圖案。

「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」即日起在嘖嘖獨家限量推出，早鳥優惠每組1,280元，內含：「貓太極─單貓下勢」雕塑造型擴香石、黑袍款貓太極公仔及貓太極背景立體紙卡。只要同時購買「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔跟聯名禮盒，就有機會同時蒐藏「貓太極─單貓下勢」系列中的黑、白衣款貓大師公仔。另外，凡取得白衣款貓大師公仔的藏家，皆可再加碼獲贈朱銘美術館聯名背景立體紙卡，各位貓奴跟藝術愛好者必收！嘖嘖募資網址: https://reurl.cc/pg9Odb