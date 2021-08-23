快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富中秋早鳥預購開跑 禮盒2件9.5折 佳德、小潘現購超方便

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
萊爾富即起推出中秋早鳥預購優惠，集結多家名店月餅，9月14日前會員購買預購專刊指定品項，單件贈5元滿額購物金，2件再享9.5折。圖／萊爾富提供
萊爾富即起推出中秋早鳥預購優惠，集結多家名店月餅，9月14日前會員購買預購專刊指定品項，單件贈5元滿額購物金，2件再享9.5折。圖／萊爾富提供

中秋節的腳步近了，受到疫情影響，今年選擇送禮不群聚，遠端傳遞關懷的民眾肯定變多，萊爾富看好今年中秋送禮市場，即起推出中秋禮盒早鳥預購優惠，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下，9月14日前，提供8款門市現售名店月餅禮盒，9月7日前，會員也可以點數加價購方式購買門市中秋禮盒，最低7.9折即可入手，精打細算者可別錯過。

根據萊爾富內部資料顯示，入門款的鳳凰酥、鳳梨酥、芋頭酥等傳統糕餅仍最受民眾喜愛，而爆漿的流心熱潮更是近年人氣品項。9月14日前萊爾富「中秋迎禮」預購專刊，精選名店月餅、冰心廣式月餅、人氣小點、鳳梨酥、愛心月餅、團購名特產、沁涼冰品、嚴選酒禮、夯肉等商品，活動期間會員購買指定月餅禮盒，單件贈5元滿額購物金，2件再享9.5折優惠，或是刷中信卡獨享中秋預購指定品項8.8折，有送禮需求民眾別錯過早鳥優惠。除傳統月餅外，萊爾富線上「萊購物」10月31日前也規劃瀚軒皇家禮饌野生一口烏魚子、老村長滴雞精、茶鼎天台灣杉林溪茶慕茗禮盒、桂花品苗栗南庄桂花釀等11款精選伴手禮盒，滿足各種送禮需求。

隨著疫情帶動宅經濟成長，今年多數消費者偏向選擇居家團圓烤肉，萊爾富今年也祭出多款烤肉燒烤組，9月14日前預購專刊同步納入日澳和牛、烤乳豬、戰斧豬排、頂級海鮮等食材，品項更較去年擴增3倍；另外還有多款美型家電，包含可台式或立式燒烤的松井BBQ無煙兩用電烤盤；會員還可憑點數加價兌換航太級鋁合金一體成形的多寶格烤盤，最低4.8折即可兌購，方便民眾一站購足，宅家防疫也能大飽口福。

萊爾富今年特別引進全素口味的一之軒黃金酥，單入售價50元，擬真的鹹鴨蛋黃口感，連葷食者都愛，9月14日前可於門市購買。圖／萊爾富提供
萊爾富今年特別引進全素口味的一之軒黃金酥，單入售價50元，擬真的鹹鴨蛋黃口感，連葷食者都愛，9月14日前可於門市購買。圖／萊爾富提供
萊爾富預購專刊9月14日前推出台式、立式雙用的松井BBQ無煙兩用電烤盤，售價1,188元，恆溫火候控制，讓民眾居家燒烤更輕鬆。圖／萊爾富提供
萊爾富預購專刊9月14日前推出台式、立式雙用的松井BBQ無煙兩用電烤盤，售價1,188元，恆溫火候控制，讓民眾居家燒烤更輕鬆。圖／萊爾富提供

中秋節 月餅 鳳梨酥

延伸閱讀

7-ELEVEN中秋預購超前部署 一站買足名店月餅、烤肉組

最強中秋「火烤組合」！ 「屋馬燒肉x膳馨」聯名限定 爽吃蟳鮮鍋+日本A5和牛

肉食族開吃！萊爾富新推5款燒肉鮮食　還能買到蒲燒鰻、嚴選鯖魚

搶攻七夕商機！萊爾富串聯線上線下推優惠最低5折起

相關新聞

新加坡Flash Coffee閃電登台 App下單拿了就走

許多人天天都要喝至少1杯的咖啡，與隨手不離身的手機App結合，將現代科技的便利性與品味咖啡的質感享受完美結合。

滷肉飯爭霸戰！古早味飄香、肥而不膩 快來看看這輩子一定要吃的TOP10 榜單

警告！！半夜勿看！滷得油亮亮的滷肉飯讓人看了口水直流！十間必吃滷肉飯，這縣市的人居然把滷肉飯當早餐啦！

最療癒的台灣限定聯名！當朱銘「太極系列」遇上山本修「貓・美術館」

2019「貓・美術館-CATART世界名畫展」全台累積創下破15萬人紀錄，創作者日本畫家山本修擅長用畫筆將貓態融入世界名作中。本次受邀重新詮釋台灣現代藝術雕塑家朱銘的經典作品「太極系列」，著名的雕刻作品將透過山本修畫筆再次被「喵化」，一同化身成為「貓太極」高手，出現於「貓・美術館CATART」《貓太極》系列創作世界中，攜手喵化你的視界！

為女性而生的機能服飾 TNF時髦化戶外穿搭兼具粉嫩感

一改過去機能服飾總是很中性甚至帶點粗獷的印象，戶外休閒品牌THE NORTH FACE（簡稱TNF）推出2021秋冬系列...

犀牛盾推哈利波特學院風格手機殼 學院圖騰、咒語上身

最近中衛推出的「哈利波特學院款」口罩被秒殺搶購，手速不夠快的魔法世界粉絲們現在又有新選擇！RhinoShield犀牛盾攜...

排骨酥、炒花枝當湯底！肉多多「狂一鍋」開幕送海鮮盤

「肉多多集團」不畏疫情，自即日起推出全新鍋物品牌「狂一鍋」，將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等台灣經典小吃化身為湯底，創造出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。