萊爾富中秋早鳥預購開跑 禮盒2件9.5折 佳德、小潘現購超方便

中秋節的腳步近了，受到疫情影響，今年選擇送禮不群聚，遠端傳遞關懷的民眾肯定變多，萊爾富看好今年中秋送禮市場，即起推出中秋禮盒早鳥預購優惠，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下，9月14日前，提供8款門市現售名店月餅禮盒，9月7日前，會員也可以點數加價購方式購買門市中秋禮盒，最低7.9折即可入手，精打細算者可別錯過。

根據萊爾富內部資料顯示，入門款的鳳凰酥、鳳梨酥、芋頭酥等傳統糕餅仍最受民眾喜愛，而爆漿的流心熱潮更是近年人氣品項。9月14日前萊爾富「中秋迎禮」預購專刊，精選名店月餅、冰心廣式月餅、人氣小點、鳳梨酥、愛心月餅、團購名特產、沁涼冰品、嚴選酒禮、夯肉等商品，活動期間會員購買指定月餅禮盒，單件贈5元滿額購物金，2件再享9.5折優惠，或是刷中信卡獨享中秋預購指定品項8.8折，有送禮需求民眾別錯過早鳥優惠。除傳統月餅外，萊爾富線上「萊購物」10月31日前也規劃瀚軒皇家禮饌野生一口烏魚子、老村長滴雞精、茶鼎天台灣杉林溪茶慕茗禮盒、桂花品苗栗南庄桂花釀等11款精選伴手禮盒，滿足各種送禮需求。