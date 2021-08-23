聽新聞
test
0:00 / 0:00
萊爾富中秋早鳥預購開跑 禮盒2件9.5折 佳德、小潘現購超方便
中秋節的腳步近了，受到疫情影響，今年選擇送禮不群聚，遠端傳遞關懷的民眾肯定變多，萊爾富看好今年中秋送禮市場，即起推出中秋禮盒早鳥預購優惠，採「門市現售」與「專刊預購」雙管齊下，9月14日前，提供8款門市現售名店月餅禮盒，9月7日前，會員也可以點數加價購方式購買門市中秋禮盒，最低7.9折即可入手，精打細算者可別錯過。
根據萊爾富內部資料顯示，入門款的鳳凰酥、鳳梨酥、芋頭酥等傳統糕餅仍最受民眾喜愛，而爆漿的流心熱潮更是近年人氣品項。9月14日前萊爾富「中秋迎禮」預購專刊，精選名店月餅、冰心廣式月餅、人氣小點、鳳梨酥、愛心月餅、團購名特產、沁涼冰品、嚴選酒禮、夯肉等商品，活動期間會員購買指定月餅禮盒，單件贈5元滿額購物金，2件再享9.5折優惠，或是刷中信卡獨享中秋預購指定品項8.8折，有送禮需求民眾別錯過早鳥優惠。除傳統月餅外，萊爾富線上「萊購物」10月31日前也規劃瀚軒皇家禮饌野生一口烏魚子、老村長滴雞精、茶鼎天台灣杉林溪茶慕茗禮盒、桂花品苗栗南庄桂花釀等11款精選伴手禮盒，滿足各種送禮需求。
隨著疫情帶動宅經濟成長，今年多數消費者偏向選擇居家團圓烤肉，萊爾富今年也祭出多款烤肉燒烤組，9月14日前預購專刊同步納入日澳和牛、烤乳豬、戰斧豬排、頂級海鮮等食材，品項更較去年擴增3倍；另外還有多款美型家電，包含可台式或立式燒烤的松井BBQ無煙兩用電烤盤；會員還可憑點數加價兌換航太級鋁合金一體成形的多寶格烤盤，最低4.8折即可兌購，方便民眾一站購足，宅家防疫也能大飽口福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言