紐約亞洲影展今起展鬼月專題 台灣電影的新恐怖時代

中元節剛過。駐紐約台北文化中心與紐約亞洲電影基金會（New York Asian Film Foundation）攜手合作，今(23日)起在紐約亞洲影展推出「鬼月專題：台灣電影的新恐怖時代」（Taiwan Ghost Month: A New Era of Terror），讓西方觀眾體會令人背脊發涼的台式鬼片氛圍。

本專題選映7部近年台灣最具代表性的驚悚鬼片，包括《宅變》、《詭絲》、《紅衣小女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物》、《粽邪》、《返校》及《逃出立法院》，今起至9月1日於紐約亞洲影展線上平放映。

紐約亞洲影展總監山繆‧傑米爾（Samuel Jamier）指出，亞洲電影締造了恐怖片的黃金時代，日本、泰國、韓國和香港皆曾推出在世界電影中數一數二的恐怖作品。而相較於鄰近國家，台灣創作的恐怖電影在美相對少為人知，但其獨特厚重的氛圍格外引人注目，對於復仇鬼魂人性面的描繪尤其深刻；過去幾年，台灣鬼片在品質及國內票房上的出色表現，已證明它們台灣電影中一股鮮明而不可忽視的存在。而將台灣城鄉傳說和傳統宮廟民俗融入電影敘事之中，則是台灣鬼片特有的文化風格。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，該中心與紐約亞洲影展自2009年合作至今，每年選映當年度最新的台灣電影，這次首度增加專題型態，以鬼月為主題選映7部鬼片，希望提供美國觀眾另一種認識台灣電影的視角。

●紐約亞洲影展「鬼月專題：臺灣電影的新恐怖時代」：https://www.nyaff.org/twgm21/films