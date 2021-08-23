7-ELEVEN中秋預購超前部署 一站買足名店月餅、烤肉組

中秋節倒數1個月，已經有許多民眾迫不及待開箱蛋黃酥，而仍不想外食的民眾，也開始計劃中秋在家烤肉更愜意舒適。7-ELEVEN看準民眾需求，今年中秋預購以「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」2大主題，集結傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品，其中名店月餅大賞除網羅奇華、美心等名店外，更與添好運、點點心等餐廳合作，讓特色甜品搖身變成港式月餅；而極上烤肉饗宴則開賣裕毛屋、東港強×大家、美福等頂級牛肉以及日本北海道干貝、藍鑽蝦等嚴選海鮮；還可同時選購無煙雙烤盤、電烤盤等烤肉周邊，讓民眾宅家也能輕鬆烤。

7-ELEVEN表示，民眾中秋送禮偏愛排隊名店月餅禮盒，其中又以鳳凰酥、蛋黃酥等傳統口味最受青睞，首推板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、彰化知名伴手禮「紀家烘焙坊蛋黃酥」以及稱霸新北市的「龍鳳堂蛋黃酥」，讓民眾免群聚免排隊即可輕鬆帶回家享用；更獨家販售奇華餅家「至尊精裝月餅禮盒」及「金選至尊月餅禮盒」，送禮也超體面。此外亦攜手米其林餐廳添好運及知名港式餐廳點點心，獨家推出「添好運霓玥禮盒」、「點點心黃金豬仔禮餅」等港點月餅禮盒。

另外，中秋節烤肉已成全民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長，7-ELEVEN特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，肉品包括裕毛屋鹿兒島A5和牛燒烤片、美福肉品的紐西蘭冠軍沙朗牛、銀蕨牧場紐西蘭沙朗牛排、知名餐廳冒煙的喬必點招牌料理-特製煙燻豬肋排；想大口吃肉的民眾也可選擇豪華超值牛肉箱以及大成桐德黑蜜豬大口吃肉組；海鮮則有全年熱銷的日本北海道大干貝、肉質彈牙的藍鑽蝦以及伊卡魷魚串等，多樣選擇滿足老饕挑剔味蕾，就像把燒肉店搬回家。