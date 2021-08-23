獨／不只A&F登台！代理商證實Hollister也要來了 開幕時間、價格都曝光

曾以性感形象著稱，備受消費者喜愛的美式品牌Abercrombie & Fitch（A&F）多年來都謠傳進台灣，近期終於證實將在台展店，而且一口氣就要開出兩家門市，讓消費者都很意外。不僅如此，代理商也親口表示A&F旗下另一年輕副牌Hollister Co.也隨之登台，一同落腳台中、台南Outlet。

美國服裝品牌Abercrombie & Fitch將在今年底來台展店，進駐三井Outlet台中港二期以及全新開幕的台南館，根據代理商表示，大店坪數將上看200坪，要讓消費者逛的盡興。成立超過百年的Abercrombie & Fitch最早是販售高級運動用品為主，直至1988年因財務不佳轉賣給其他公司後，改為主打高級流行服飾。過去刻意營造性感形象，因此每每只要開設全新據點，不分季節，都會邀請眾多男模裸上身，派發傳單，藉以吸引消費者目光。同時店內還以夜店裝潢著稱，每到週末有同樣有半裸男模駐點，隨同購物，在2010年前聲勢曾如日中天。

A&F副牌Hollister Co.也曾經以性感形象著稱，同樣於開幕時都會找猛男助陣。圖／摘自Hollister Co. facebook

然而，後來因前品牌總裁曾發表歧視言論，員工控訴工作待遇不平、品牌刊物遊走在色情邊緣等爭議；加上快時尚崛起分食流行市場大餅。讓Abercrombie & Fitch發生經營危機，陸續關閉全球各據點，在亞洲則於中國和日本才有品牌門市，皆以正價店和Oulet店同時並存。而引進Abercrombie & Fitch的代理商初衣食午提到，品牌轉型後以注重多元文化，且提供不同寸尺寸服裝，成功扭轉了消費者的負面觀感，銷售業績也直線上升。看好品牌發展，以及台灣消費者對於優質商品的需求，選在此刻登台。

初衣食午行銷總監提到，由於Abercrombie & Fitch在日本是由三井公司負責經營，也是透過他們牽線，才有引進品牌的想法，藉以拓展其零售版圖。而且透露未來台中與台南的兩間大店，最快將在12月與消費者見面，由於是定位於Outlet門市，產品皆是以過季為主，售價會貼近美國市場，不過仍會因為匯差等原因調整，但至少是5折起跳。不僅如此，初衣食午還同時引進了Abercrombie & Fitch旗下的副牌Hollister Co.、童裝系列，居家服飾品牌Gilly Hicks，都會同在兩家三井Outlet門市銷售，完整體現品牌特色。

A&F旗下居家服飾品牌Gilly Hicks也將一起登台。圖／摘自Hollister Co. facebook

未來是否會有正價店的可能，初衣食午也表示有這項規劃，但因為Abercrombie & Fitch要求的店坪數不能小於150坪，這在鬧區都很難有合適的據點，所以處於討論階段。仍先以Outlet店型為主，目前也正與林口三井洽談，待櫃位調整後，有合適的店面後，將會有機會進駐，讓北部消費者也能買得到高CP值的服飾。