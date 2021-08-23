快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

宅家團圓 7-ELEVEN中秋預購超前部署「夯」肉商機

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN中秋預購主打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮。圖／業者提供
7-ELEVEN中秋預購主打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮。圖／業者提供

距離中秋節倒數一個月，預期今年中秋連假民眾選擇與親友宅家過節，送禮、烤肉需求將大增，統一超7-ELEVEN中秋預購就強打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題。

7-ELEVEN表示，今年中秋預購率先於6月底開跑，掌握居家自煮商機，團購美食、生鮮調理食品大幅成長，帶動整體業績較去年成長近5成，看準節令倒數，民眾送禮及烤肉的需求大增，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品，免上超市量販店採購。

7-ELEVEN也說，中秋節烤肉已成為國民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長，瞄準中秋烤肉的採買商機，特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，網羅名店商品提供消費者便利採購。

7-ELEVEN指出，民眾中秋送禮偏愛排隊名店月餅禮盒，其中又以鳳凰酥、蛋黃酥..等傳統口味最受青睞，今年首推板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、彰化知名伴手禮「紀家烘焙坊蛋黃酥」以及稱霸新北市的「龍鳳堂蛋黃酥」，讓民眾免群聚免排隊即可輕鬆帶回家享用；更獨家販售奇華餅家「至尊精裝月餅禮盒」及「金選至尊月餅禮盒」，讓民眾送禮更體面。

距離中秋節倒數一個月，預期今年中秋連假民眾選擇與親友宅家過節，送禮、烤肉需求將大增，統一超7-ELEVEN中秋預購就強打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題。

7-ELEVEN表示，今年中秋預購率先於6月底開跑，掌握居家自煮商機，團購美食、生鮮調理食品大幅成長，帶動整體業績較去年成長近5成，看準節令倒數，民眾送禮及烤肉的需求大增，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品，免上超市量販店採購。

7-ELEVEN也說，中秋節烤肉已成為國民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長，瞄準中秋烤肉的採買商機，特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，網羅名店商品提供消費者便利採購。

7-ELEVEN指出，民眾中秋送禮偏愛排隊名店月餅禮盒，其中又以鳳凰酥、蛋黃酥..等傳統口味最受青睞，今年首推板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、彰化知名伴手禮「紀家烘焙坊蛋黃酥」以及稱霸新北市的「龍鳳堂蛋黃酥」，讓民眾免群聚免排隊即可輕鬆帶回家享用；更獨家販售奇華餅家「至尊精裝月餅禮盒」及「金選至尊月餅禮盒」，讓民眾送禮更體面。

中秋節 烤肉 月餅

延伸閱讀

好慘！ 中秋禮盒不到往年三分之一 苗縣府籲相挺身障

多那之連鎖咖啡迎中秋 推出獨家嚴選月餅

南韓首劑疫苗覆蓋將達成70% 中秋後考慮「與疫情共存」

庇護工場中秋禮品買氣銳減 鄭文燦帶頭刺激買氣

相關新聞

21風味館天天「烤全雞」79折！再送迷你泡芙，ATM領錢再拿「現折150」優惠券

想到CP值高的烤雞，一定會想到「21風味館」，這回因應即將到來的中秋節特地堆出「天天79折優惠」活動，只要即日起至9月21日，購買香烤烤全雞即可享有79折優惠，還加送兩款沾醬與Poppies小泡芙，快來吃一波囉。

排骨酥、炒花枝當湯底！肉多多「狂一鍋」開幕送海鮮盤

「肉多多集團」不畏疫情，自即日起推出全新鍋物品牌「狂一鍋」，將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等台灣經典小吃化身為湯底，創造出全...

台北「世界最濃抹茶冰淇淋」快閃板橋、北車、南港！7種等級抹茶任你挑

北部抹茶控好康報到！主打「世界最濃抹茶」的台北「JAPAN RAIL CAFE」月初祭出史無前例16款冰淇淋吃到飽活動，曝光後瞬間引爆熱潮。如今店家特別推出三波活動，即日起依序快閃台北車站、板橋、南港

麥當勞「冰炫風買1送1、滿福堡送雞塊」！限時3重新優惠

麥當勞宣佈，自8月24日起，限時推出3重優惠方案，包括「買豬肉滿福堡加蛋送4塊麥克雞塊」、「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」、「...

洋蔥無法自由加！好市多防疫改附「限量醬料包」　網讚衛生又防貪小便宜

全台二級疫情警戒維持至9/6，美式賣場好市多因應三級防疫時撤走醬料區，不少人感歎購買熱狗堡時少了靈魂配角。而日前恢復二級後，陸續有好市多會員於「Costco好市多商品經驗老實說」分享現場已改為限量供應

肉肉控筆記！頂呱呱「180元一斤雞」一日快閃，日式油麵大小碗均一特價

肉食主義者出擊！台灣速食品牌「頂呱呱」不定時祭出的「一斤雞」優惠，趁著暑假尾聲限時回歸，活動當天凡至全台門市購買600g原味炸雞，即享「180元」特價；而集團旗下另一品牌「東京油組総本店」則連4天推出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。