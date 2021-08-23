宅家團圓 7-ELEVEN中秋預購超前部署「夯」肉商機

距離中秋節倒數一個月，預期今年中秋連假民眾選擇與親友宅家過節，送禮、烤肉需求將大增，統一超7-ELEVEN中秋預購就強打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題。

7-ELEVEN表示，今年中秋預購率先於6月底開跑，掌握居家自煮商機，團購美食、生鮮調理食品大幅成長，帶動整體業績較去年成長近5成，看準節令倒數，民眾送禮及烤肉的需求大增，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品，免上超市量販店採購。

7-ELEVEN也說，中秋節烤肉已成為國民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長，瞄準中秋烤肉的採買商機，特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，網羅名店商品提供消費者便利採購。

7-ELEVEN指出，民眾中秋送禮偏愛排隊名店月餅禮盒，其中又以鳳凰酥、蛋黃酥..等傳統口味最受青睞，今年首推板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、彰化知名伴手禮「紀家烘焙坊蛋黃酥」以及稱霸新北市的「龍鳳堂蛋黃酥」，讓民眾免群聚免排隊即可輕鬆帶回家享用；更獨家販售奇華餅家「至尊精裝月餅禮盒」及「金選至尊月餅禮盒」，讓民眾送禮更體面。

距離中秋節倒數一個月，預期今年中秋連假民眾選擇與親友宅家過節，送禮、烤肉需求將大增，統一超7-ELEVEN中秋預購就強打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題。

7-ELEVEN表示，今年中秋預購率先於6月底開跑，掌握居家自煮商機，團購美食、生鮮調理食品大幅成長，帶動整體業績較去年成長近5成，看準節令倒數，民眾送禮及烤肉的需求大增，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品，免上超市量販店採購。

7-ELEVEN也說，中秋節烤肉已成為國民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長，瞄準中秋烤肉的採買商機，特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，網羅名店商品提供消費者便利採購。

7-ELEVEN指出，民眾中秋送禮偏愛排隊名店月餅禮盒，其中又以鳳凰酥、蛋黃酥..等傳統口味最受青睞，今年首推板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、彰化知名伴手禮「紀家烘焙坊蛋黃酥」以及稱霸新北市的「龍鳳堂蛋黃酥」，讓民眾免群聚免排隊即可輕鬆帶回家享用；更獨家販售奇華餅家「至尊精裝月餅禮盒」及「金選至尊月餅禮盒」，讓民眾送禮更體面。