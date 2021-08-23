最療癒的台灣限定聯名！當朱銘「太極系列」遇上山本修「貓・美術館」

2019「貓・美術館-CATART世界名畫展」全台累積創下破15萬人紀錄，創作者日本畫家山本修擅長用畫筆將貓態融入世界名作中。本次受邀重新詮釋台灣現代藝術雕塑家朱銘的經典作品「太極系列」，著名的雕刻作品將透過山本修畫筆再次被「喵化」，一同化身成為「貓太極」高手，出現於「貓・美術館CATART」《貓太極》系列創作世界中，攜手喵化你的視界！

「貓太極X朱銘-台灣限定禮盒」聯名禮盒擴香石、黑貓公仔與背景卡

席捲各界貓奴的「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔，繼公開第二彈22張全新創作塔羅卡牌組後，特別限時加碼推出「貓太極 x 朱銘-台灣限定禮盒」聯名盒玩公仔，將山本修先生畫中以靈動姿態打著「貓太極」的黑袍款貓大師與身後的聯名石刻雕塑，一起完美立體化呈現給所有藏家，限定盒玩禮盒中的黑袍款貓大師公仔更以「太極」陰陽黑白為核心，並特別於背後刻上「貓太極」限定圖案，絕對兼具藝術及趣味性！

「貓太極X朱銘-台灣限定禮盒」聯名禮盒