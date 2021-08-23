2021米其林／葉怡蘭：全球閉鎖 面對在地爭議刻不容緩

《2021米其林指南台北．台中》預計8月25日公布，飲食生活作家葉怡蘭指出，這兩年因為疫情造成全球封閉，國際觀光客歸零，「米其林如何與在地接軌，逐步成為在地人也會信任的美食旅遊指南，就成為一件它必須要更積極去面對的事情。」

《米其林指南》這本被全球飲食界視為聖經的小紅書，用百年的時間建立了嚴謹的法式審美觀點跟星級標準，跨足亞洲15年以來，也引發高度關注；不過在時代的巨輪下，葉怡蘭認為：「米其林發展到現在，面臨到許多危機，尤其這兩年又遇上疫情的衝擊，我自己是以『天不時、地不利、人不合』來看待。」

葉怡蘭所謂的「天不時」，指的是身為實體紙本旅遊指南書的米其林，進入數位時代以後，已經出現市場流失、銷量下滑的難題，「米其林進入人們幾乎不買實體指南書的數位時代之後，太晚才去思考如何在虛擬世界的思維與法則下，去創造等同於過去的能見度與影響力，並成功轉換為實質進帳的方式。」

她所謂的「地不利」，「就是米其林進入亞洲以後，你會發現它那種完全出自法國料理的審美觀點跟立場，註定會產生文化落差，也因為文化落差而帶來許多在地爭議。」

「至於『人不合』則是這兩年的疫情。」葉怡蘭表示：「過去米其林回應『文化落差』這個議題的方式，常是告訴我們：『這本指南是編給旅客看的，不是給在地人看的。』但是在全球因為疫情而進入閉鎖狀態的時候，原先米其林所宣告的『編給旅客看』的說法，顯然也失去了它的立足位置。」

不過即便米其林遭逢諸多挑戰，「我並不認為米其林已經全無存在的價值。」葉怡蘭指出，「在美食的世界裡面，米其林毫無疑問是餐飲專業與法式Fine Dining廚藝文化的最重要推波助瀾者。尤其在餐飲業如此蕭條的此刻，米其林不但可以激勵或鼓勵用心耕耘的業者，也可以引發消費者對這件事情的持續關注。這件事情我是給予肯定的。」

「尤其在早期我們還有國外觀光客的時候，米其林評鑑也能夠成功地讓觀光客對於台灣餐飲的注意力，從過去大家覺得台灣只有小吃，更進一步把大家的注意力吸引到更精緻的餐飲面向去。」她強調：「在這個部分，米其林的確有它的成就跟功績。」

「不過有一件事情米其林一定要去面對，就是『在地爭議』這件事情。」葉怡蘭指出：「在疫情的影響下，當米其林的目標群眾只剩下在地人的時候，米其林勢必要比過去付出更多的努力，去處理這個問題。」

「比方第一年的台北米其林星榜出爐的時候，引發廣泛討論的中菜類別，至今三年來，即使去年版圖納入台中，卻依舊原封不動，充分展現其在此方面的不知所措。」葉怡蘭表示：「此外，每年我們看米其林星榜，都會忍不住懷疑台灣是不是沒有義大利菜？但其實台灣的義大利餐廳明明比法菜餐廳多很多，是更融入在地的西式料理。而必比登和餐盤推薦裡，於小吃小館分佈上的混亂也讓人眼花撩亂。」

葉怡蘭認為，雖然我們每一年都能夠感受到米其林對於與在地接軌的努力跟進步，「只是在疫情持續籠罩全球的此刻，面對『在地爭議』這件事情，已經變得越來越刻不容緩。」