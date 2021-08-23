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冰炫風買1送1、滿福堡送雞塊！麥當勞限時3重新優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
包括5款法點、4款飲料，可享自由配90元起的優惠方案。圖／麥當勞提供
包括5款法點、4款飲料，可享自由配90元起的優惠方案。圖／麥當勞提供

麥當勞宣佈，自8月24日起，限時推出3重優惠方案，包括「買豬肉滿福堡加蛋送4塊麥克雞塊」、「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」、「法點自由配90元起」等不同優惠，讓民眾輕鬆享受。

8月24日至8月27日期間，於LINE禮物購買「豬肉滿福堡加蛋」，完成兌換即送「4塊麥克鷄塊」，每日中午12點開始販售，限量5萬份；8月24日至9月24日期間，吃滿福集章最高再賺LINE POINTS 250點回饋。

麥當勞日前推出的「蕎麥芝麻冰炫風」，嚴選花蓮玉里的酥脆蕎麥粒，融入深焙芝麻粉與奶香冰淇淋，帶來豐富滋味與多層次的口感，每杯65元。8月25日至9月21日期間，透過歡樂送網路訂餐，無須優惠碼即可享「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」，售完為止，每筆訂單限優惠1次。

另外自8月25日起，麥當勞也推出「法點自由配90元起」的方案，包括葡萄乾卡士達捲、藍莓燕麥丹麥捲、原味可頌、巧克力榛果可頌與肉桂捲等5款由法國直送且在店烘焙的現烤法點，搭配McCafé任一飲品享10元折扣，例如肉桂捲搭配蜂蜜紅茶只要90元，輕鬆享受午茶時光。

麥當勞日限時推出「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞日限時推出「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」優惠。圖／麥當勞提供

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