冰炫風買1送1、滿福堡送雞塊！麥當勞限時3重新優惠

全台二級疫情警戒維持至9/6，美式賣場好市多因應三級防疫時撤走醬料區，不少人感歎購買熱狗堡時少了靈魂配角。而日前恢復二級後，陸續有好市多會員於「Costco好市多商品經驗老實說」分享現場已改為限量供應

2021-08-22 15:30