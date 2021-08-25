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智慧陪玩小幫手 出門再也不擔心貓咪孤單

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／有.設計uDesign提供
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在台灣，有養寵物的家庭越來越多，許多人已將寵物視為家中成員。你有想過當你出門後，毛孩們都在做什麼嗎？當家中的貓咪感到孤單無聊的時候，常會有破壞傢俱、情緒抑鬱的情況發生。因此Cheerble團隊研發出了智慧型、可互動的寵物產品「逗貓遊戲組」，在貓爸媽們忙碌的時候，可以作為最佳的陪玩小幫手。

Cheerble逗貓遊戲組是由「智慧陪玩逗貓球」和「遊戲貓抓板」所組成。智慧陪玩逗貓球採用RoHS認證100%無毒、安全的材質製作，內建自動回彈系統及平衡感應器，防止球體卡入死角，並維持滾動狀態隨時與貓咪互動，與市面上的逗貓球不同的是，它有3種不同的運作模式，分別為溫和模式(輕微震動+滾動)、一般模式(滾動+跳動)及觸動模式(接觸後，會強烈跳動+震動)，勾起貓咪的好奇心，循序漸進地引導互動；遊戲貓抓板由高質量的耐抓瓦楞紙組合而成，附上配件還能使玩法更加多樣，抓板、遊戲、午睡三種功能一次滿足，製造專屬的自由領域，讓貓咪再也不無聊。

圖／有.設計uDesign提供
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上班當社畜，下班當貓奴，交叉在上班族/鏟屎官的斜槓人生，你累了嗎？「Cheerble逗貓遊戲組」由聯合數位文創旗下有.設計團隊引進，目前推出限時58折超早鳥優惠，於嘖嘖募資開跑！詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

貓咪 寵物 文創

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