朱銘美術館「來嗑光」藝術力便當 獲紅點設計大獎

2021年德國紅點設計大獎揭曉，新北市政府農業局與朱銘美術館合作推出的「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」，獲得品牌與傳達類紅點設計獎。館方表示，今年秋季將在金山區繼續推出光影藝術裝置，以藝術及社區合作深耕在地，發聲國際。

朱銘美術館2020年與新北市農業局聯手舉行「光，和＿作用」藝術展演，支持金山在地發展，豐厚藝術季深度，特別推出「來嗑光，和＿作用」藝術力便當，把夏日造訪金山必備小物，例如毛巾、野餐墊等化身為在地食材造型，組合成趣味便當。

館方規畫在信義區辦公大樓的便當自動販賣機限量開賣藝術力便當，只要1元就可以把便當帶回家，創造了現場排隊、大眾媒體報導與社群媒體分享多波熱潮。

紅點設計大獎由德國設計協會在1955年創辦，是全世界目前最有影響力的設計競賽之一。本屆認為當今世代提出數位解決方案、品牌管理和社會責任，才是組織成功的意義與價值。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，「藝術力便當」得獎紀錄包括《Shopping Design》2020 台灣設計BEST 100的New Power Discovering獎，今年3月新加坡2021 Spikes Asia Design亞洲創意獎Publications & Brand Collateral銅牌獎，今年再獲德國紅點設計大獎，對美術館是一大鼓勵。