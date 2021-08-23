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朱銘美術館「來嗑光」藝術力便當 獲紅點設計大獎

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」把夏日造訪金山必備小物，化身在地食材造型組合而成。圖／朱銘美術館提供
「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」把夏日造訪金山必備小物，化身在地食材造型組合而成。圖／朱銘美術館提供

2021年德國紅點設計大獎揭曉，新北市政府農業局與朱銘美術館合作推出的「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」，獲得品牌與傳達類紅點設計獎。館方表示，今年秋季將在金山區繼續推出光影藝術裝置，以藝術及社區合作深耕在地，發聲國際。

朱銘美術館2020年與新北市農業局聯手舉行「光，和＿作用」藝術展演，支持金山在地發展，豐厚藝術季深度，特別推出「來嗑光，和＿作用」藝術力便當，把夏日造訪金山必備小物，例如毛巾、野餐墊等化身為在地食材造型，組合成趣味便當。

館方規畫在信義區辦公大樓的便當自動販賣機限量開賣藝術力便當，只要1元就可以把便當帶回家，創造了現場排隊、大眾媒體報導與社群媒體分享多波熱潮。

紅點設計大獎由德國設計協會在1955年創辦，是全世界目前最有影響力的設計競賽之一。本屆認為當今世代提出數位解決方案、品牌管理和社會責任，才是組織成功的意義與價值。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，「藝術力便當」得獎紀錄包括《Shopping Design》2020 台灣設計BEST 100的New Power Discovering獎，今年3月新加坡2021 Spikes Asia Design亞洲創意獎Publications & Brand Collateral銅牌獎，今年再獲德國紅點設計大獎，對美術館是一大鼓勵。

賴素鈴說，館方近年嘗試擴大推廣雕塑與兒童藝術教育的使命，把 Museum（美術館）、Life（生活）、Eco-friendly（環境友善）、Community（在地社區）連結成「M.E.E.T.」，使美術館成為多元可能性相遇的平台。獲獎是對美術館實踐創意生態多樣性的肯定，期待未來能持續帶給台灣民眾融合藝術、自然、文化的深刻體驗。

新北市政府農業局與朱銘美術館合作推出的「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」。圖／朱銘美術館提供
新北市政府農業局與朱銘美術館合作推出的「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」。圖／朱銘美術館提供
「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」辦公大樓的便當自動販賣機限量開賣，形成話題。圖／朱銘美術館提供
「『來嗑光，和＿作用』藝術力便當」辦公大樓的便當自動販賣機限量開賣，形成話題。圖／朱銘美術館提供

美術館 便當

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