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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》回來了

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

音樂劇經典巨作《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）六度來台皆創下破天荒熱賣紀錄，堪稱台灣表演藝術史上超強的不敗傳奇。今年5月《鐘樓怪人》原定首度展開台北、高雄雙城巡演，卻在開演倒數時，受新冠肺炎疫情升溫、警戒升級影響，被迫暫緩演出，也讓已購票的劇迷們直呼可惜。主辦單位聯合數位文創經過三個月與國外製作、台灣場地三方積極溝通後帶來了好消息，確認明年(2022年)4月《鐘樓怪人》將再登「台」，今日(8/23)中午12點起開放購票，而今年原已購票觀眾也可持原票券入座2022年新場次。

金氏世界紀錄史上開演最賣座，全球演出逾五千場經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，今年初再度打破《鐘樓怪人》台灣票房紀錄，創下開賣六小時完售三場的票房佳績！台灣觀眾的熱情，更讓法國團隊特別拍攝台灣演出紀錄影片感謝台灣。2022年《鐘樓怪人》榮耀回歸，將首度前往南台灣，展開北、高兩地巡演，成為第一齣進軍高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心的法語音樂劇，視聽享受全面升級，要帶給全台觀眾最豪華的藝文饗宴。

由聯合數位文創主辦之《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於 2022年4月 8 日至 4 月 17 日在台北流行音樂中心、4 月 27 日至 5 月 1 日在高雄衛武營國家歌劇院演出。感謝指定飯店：台北六福萬怡酒店以及高雄福華大飯店，提供舒適的住宿空間。購票請上udn售票網（台北場：https://bit.ly/3syYnMP；高雄場：https://bit.ly/3xX2iUE），客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。

國家歌劇院 音樂劇 文創

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