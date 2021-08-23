滷肉飯爭霸戰！古早味飄香、肥而不膩 快來看看這輩子一定要吃的TOP10 榜單
警告！！半夜勿看！滷得油亮亮的滷肉飯讓人看了口水直流！十間必吃滷肉飯，這縣市的人居然把滷肉飯當早餐啦！
TOP 10 /西門麵店
台北市/萬華區
TOP 9 /阿德早午餐
宜蘭縣/五結鄉
TOP 8 /大碗公當歸羊肉湯
新北市/板橋區
雖然是羊肉專賣店，滷肉飯可是必吃啊！板橋在地人也推薦！用糖、醬油、油蔥酥滷出的黑金滷肉飯，肉偏肥，甜而不膩、膠質滿滿！好吃到出了真空包，拌飯、配菜都適合！再來碗熱呼呼羊肉湯跟麻油麵線簡直太幸福！內用需要再等等喔！（MENU美食誌Alu提供）
TOP 7 /阿財牛肉湯
台南市/安平區
到台南吃牛肉湯，當然不能缺少這碗靈魂肉燥飯！入口即化的肥肉好吃不油膩，滷汁鹹度剛好！飯香軟Q，一碗只要20元超平價！店家現在還推出牛肉早上現宰、下午配送到家的服務！店面也有開放內用囉！（MENU美食誌阿胖胖 吃貨人生提供）
TOP 6 /王氏魚皮店
台南市/安平區
TOP 5 /天一香肉羹順
基隆市/仁愛區
基隆必吃滷肉飯！一碗20元滷肉飯，鋪滿了滷肉不手軟！米飯粒粒分明硬度適中，滷肉肥肉偏多，吃起來不會油膩！口味較重 還帶一點甜味，膠質也是很豐富！大食量可以點兩碗！再來碗肉羹湯，湯頭鮮甜肉塊多！（MENU美食誌wenwen吃美食～花蓮x新竹提供）
TOP 4 /今大魯肉飯
新北市/三重區
TOP 3 /黃記魯肉飯
台北市/中山區
TOP 2 /金峰魯肉飯
台北市/中正區、萬華區
在中正紀念堂站2號出口的必吃魯肉飯！魯肉飯有分大、中、小碗，魯肉香氣十足，肥瘦參半沒有過多的油質，適合不喜歡太油的族群！口味不會太鹹太甜，整體溫和順口！天冷必喝蛤蜊雞湯，膠質豐富湯頭濃郁！現已開放內用囉！（MENU美食誌Ray Lee提供）
TOP 1 /小王煮瓜
台北市/萬華區
焢肉飯！8/24~31店休，9/1就開放內用啦！（MENU美食誌WillChen提供）
防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！
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