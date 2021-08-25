來到永和樂華夜市千萬別只吃阿爸の芋圓！9 間美食推薦給你

樂華夜市不知道吃什麼？好吃的拉麵、牛肉麵、米糕、牛排都幫你整理出來啦！

幸花鷄白湯拉麵專門店

永平路51-4號

李記正宗廣東腸粉

永和路一段41號

泰桑哩SonnyChaThai

永平路181號

從夜市小攤起家，現在已經有美美的店面啦！店家販賣的飲品種類繁多，推薦第一次來點泰國手沖奶茶！使用泰國手標茶與鮮奶沖泡，甜度可以調整非常貼心，特別是「泰國甜」喝起來有15分甜度，正常甜則是8分甜！目前已經恢復營業囉！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

老王原汁牛肉麵

保平路34號

純白色的店面加入霓紅燈元素。牛肉麵有半筋半肉、牛三寶等選擇，湯頭則有清燉、紅燒、麻辣，麵條可選粗/細麵。大小碗的差別在於肉量，麵跟湯是一樣多的呦！內用有多種佐料還提供飲品無限喝！清燉湯頭濃郁、肉軟嫩！已開放內用啦！（MENU美食誌徐胖 胖提供）

下港米糕排骨酥店

保平路14號

無名雞蛋糕

永和路一段212號

在樂華夜市附近的人氣雞蛋糕攤位，排隊人潮絡繹不絕！有原味跟起司口味，都是銅板價33元！必吃起司口味，超療癒的牽絲起司！超涮嘴的鹹香口味讓人後悔只買一份！目前每人限購2份，記得先到店家粉專看當天有沒有營業呦！（MENU美食誌ab031222提供）

阿里小廚美式牛排餐廳

永和路一段117號

樂華夜市附近的高評價牛排館，就算排隊還是要吃到！超值排餐除了有肉排，還有麵包、濃湯、飲料自助吧，價格最低300元就可以吃到！牛排多汁香氣足，肉質相當好，整體CP值很高！想吃飽可以點燉飯佐肉排，目前有開放內用了！（MENU美食誌Rilakkuma太愛吃提供）

牛下來牛滷飯

保平路5號

使用花東池上米與台灣溫體牛，製作出香噴噴的牛滷飯！夠味的滷汁與軟嫩的牛肉超合拍，也有給大食量或不吃牛的人其他選擇！搭⁡配泡菜跟半熟蛋，整體口味很豐富，價格在百元左右！目前僅上午提供內用，晚上只有外帶或外送服務哦！（MENU美食誌Yiiii Chun提供）

永美雪花冰

永平路67號

吃完正餐想來點甜品，除了阿爸の芋圓還可以吃這間！冰品除了水果類都是百元有找！必吃黑糖珍珠奶茶冰磚+OREO蛋捲，QQ的黑糖珍珠搭配奶茶冰，上面還灑上OREO跟蛋捲碎片，口感超豐富！已經開放內用啦！（MENU美食誌上官熙希提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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