電音才子Alan Walker聯名ROG電競筆電 包裝外盒接電變身混音盒

電競玩家不怕口袋不夠深，只怕不夠獨特、不搶眼！熱愛挑戰自我也對電音創作有興趣的玩家們，ROG玩家共和國與知名天才電音DJ Alan Walker共同推出的聯名新機「ROG Zephyrus G14 AW SE」一定要入手！

盛裝ROG Zephyrus G14 AW SE的壓克力外箱為此次最大亮點，在連接筆電後瞬間化身「ROG Remix混音盒」，內建18種獨家Alan Walker音效，供玩家創作專屬音樂，Alan Walker更於發表會上直接用其進行表演。ROG Zephyrus G14最著名的動態編程LED顯示器，也從原先的白光改為Alan Walker招牌「幽靈藍」，並具備隨著節奏變化的專屬燈效。筆電上蓋嵌入Alan Walker元素布織飾帶，其中一條採用反光文字；PVD電鍍銘牌則刻製ROG/AW雙logo與Alan Walker簽名，讓這款聯名筆電更具收藏價值。

打開上蓋後同樣饒富趣味，除了加入代表著Alan Walker的「黑、藍、深灰、淺灰」4色鍵帽，「A」和「W」按鍵上還印有AW logo；內建Alan Walker專屬開機音效及桌布，更為每次開機創造粉絲獨享的魔幻時刻。

規格上，14吋輕薄機身中搭載最新8核心AMD Ryzen 9 5900HS處理器與NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti顯示卡，配備QHD 120Hz螢幕，100% DCI-P3色域、通過Pantone認證；4顆揚聲器包含雙重低音喇叭、採Dolby Atmos技術；內建雙向式AI降噪功能，確保遊戲通訊、遠端會議皆清晰無干擾。搭載Arc Flow風扇，運用液態金屬散熱技術加強散熱；支援Type-C PD快充，盡情享樂不怕斷電。