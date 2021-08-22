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奶香花蟹蓋、吊爐琵琶抬頭鴨！私廚「中山對酌」換新菜

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
奶香花蟹蓋。記者陳睿中／攝影
奶香花蟹蓋。記者陳睿中／攝影

隨著秋季到來以及疫情趨緩，以粵菜料理為主的私廚餐廳「中山對酌」，本季搭配川、湘料理元素推出當月新菜單，其中又以「奶香花蟹蓋」、「吊爐琵琶抬頭鴨」等菜色最為推薦，讓民眾享受到時令食材的滋味。

甫於今年5月開幕的「中山對酌」，藏身於台北農安街的老宅之中，難以辨識的外觀十分低調，乃是人氣燒鳥餐廳「鳥哲」悉心打造的姊妹品牌。不同於燒鳥餐廳的型態，中山對酌力攻高檔私廚市場，餐廳約38坪，僅有2張10人座的圓桌，裝潢走簡約的中式風格，年輕的主廚團隊則具有國賓、來來餐廳的中式餐飲背景，以靈活變化的想法，為粵式老菜注入新活力。儘管開幕後就遭遇疫情，但在沉寂數月後再度重新開幕，並打造新菜式上桌。

中山對酌現行菜單採每桌10人35,000、55,000、65,000與88,000元計算，均為19道式，亦可客制規劃。所有的菜單均是以廣東手工老菜為基礎，並在每季輪替2道八大菜系的料理搭配。以本季55,000元的菜單為例，重點菜色包括有福州廣肚佛跳牆、奶香花蟹蓋、吊爐琵琶抬頭鴨、金湯脆米長尾鳥等菜餚。其中「奶香花蟹蓋」選用8兩重的萬里花蟹，以手工挑出蟹肉後，拌入牛奶醬、焦化洋蔥與油炸野菌，鑲回蟹斗後再油炸至金黃，品嚐時帶有清爽的蟹肉風味與淡淡乳香，散發出溫潤甜度，口感亦佳。

傳統老菜「吊爐琵琶抬頭鴨」，則是選用75天大的北鴨，取其油脂均勻、肉質緊實的特色，先剖肚取出胸骨、翅骨，再以十餘種中藥材調配的特製醬料醃製，最後以高溫吊爐烤至外酥內嫩後上桌，秀菜時還可見到鴨脖直挺的「抬頭」姿態。一吃可以用蔥油餅搭配蔥白、芒果、黃瓜絲等佐料，以捲餅型態入口；一吃則能搭配特製梅醬享用，藉由清爽、酸甜、麵香等不同風味，襯托起鴨皮、油脂與鴨肉的細緻滋味與口感。

除此之外，菜單中還有西湖素脆鱔、糟滷醉雞腿、炙椒皮蛋等大小菜餚。針對喜愛頂級食材的民眾，頂級菜單中，亦提供粵菜經典的鮑參翅肚與鵝肉等食材，增添餐桌上的奢侈感。業者也預告，9月後的菜單，也會加入浙江、閩南菜系的元素，持續帶來變化與新意。

吊爐琵琶抬頭鴨。記者陳睿中／攝影
吊爐琵琶抬頭鴨。記者陳睿中／攝影
吊爐琵琶抬頭鴨。記者陳睿中／攝影
吊爐琵琶抬頭鴨。記者陳睿中／攝影
福州廣肚佛跳牆。記者陳睿中／攝影
福州廣肚佛跳牆。記者陳睿中／攝影

疫情 廣東

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