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「怪奇物語」板妹莎蒂辛克 時尚品牌最愛童星長大了！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
莎蒂辛克與Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列腕表。圖／摘自IG @chopard
莎蒂辛克與Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列腕表。圖／摘自IG @chopard

童星出身的莎蒂辛克（Sadie Sink）最廣為人知的角色就是NETFLIX原創劇「怪奇物語」（Stranger Things）中飾演的滑板妹麥克絲。出身百老匯舞台劇的她，小小年紀便與資深戲精海倫米蘭同台共演而毫不遜色，在IG上擁有超過上千萬粉絲，被期待成為新世代的茱芭莉摩、或艾兒芬妮。事實上，今年才17歲的莎蒂辛克已經登上許多不同版本的國際時尚雜誌封面，而且清新聰慧的氣質深受各大精品喜愛，出席首映頒獎典禮等紅毯場合，連香奈兒、GUCCI、PRADA都搶著要跟她合作，說是最受精品垂青的童星絕不為過。

而近日她更與瑞士珠寶鐘表精品蕭邦（CHOPARD）合作，配戴滑動鑽石系列珠寶與手表，拍攝一系列以分享快樂正能量為主題的形象廣告。蕭邦於1990年代推出經典的Happy Sport滑動鑽石腕表，璀璨剔透的鑽石在手表表面上自由活潑地旋轉舞動，設計看了讓人心情愉悅。如今蕭邦重新推出這款雋永的設計，並針對現代女性調整尺寸細節，更為服貼百搭。系列形象廣告也同時找來擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk合作，展現不同世代、不同風格女性的自信正面能量。

莎蒂辛克配戴蕭邦Happy Sport系列腕表。圖／摘自IG @chopard
莎蒂辛克配戴蕭邦Happy Sport系列腕表。圖／摘自IG @chopard
蕭邦全新Happy Sport 33系列自動腕表，精鋼和獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲鑽表殼配金屬表鍊，73萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦全新Happy Sport 33系列自動腕表，精鋼和獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲鑽表殼配金屬表鍊，73萬元。圖／蕭邦提供
Happy Sport the First腕表，33毫米Lucent Steel A223鑲鑽精鋼表殼、珍珠母貝表盤搭配7顆滑動鑽石，限量788枚，61萬5,000元。圖／蕭邦提供
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擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列滑動鑽石腕表與珠寶。圖／摘自IG @chopard
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列滑動鑽石腕表與珠寶。圖／摘自IG @chopard
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列復刻腕表。圖／摘自IG @dorra_zarrouk
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列復刻腕表。圖／摘自IG @dorra_zarrouk
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列復刻腕表。圖／摘自IG @dorra_zarrouk
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列復刻腕表。圖／摘自IG @dorra_zarrouk
莎蒂辛克配戴的蕭邦Happy Spirit系列鑽石戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
莎蒂辛克配戴的蕭邦Happy Spirit系列鑽石戒指，價格店洽。圖／蕭邦提供
莎蒂辛克配戴的蕭邦Happy Hearts系列玫瑰金縞瑪瑙鑽石手鐲，價格店洽。圖／蕭邦提供
莎蒂辛克配戴的蕭邦Happy Hearts系列玫瑰金縞瑪瑙鑽石手鐲，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦全新Happy Sport 33系列自動腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲鑽表殼、搭配皮革表帶，76萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦全新Happy Sport 33系列自動腕表，獲公平採礦認證之18K玫瑰金鑲鑽表殼、搭配皮革表帶，76萬4,000元。圖／蕭邦提供
Dorra Zarrouk配戴的蕭邦Happy Hearts系列玫瑰金孔雀石鑽石耳環，價格店洽。圖／蕭邦提供
Dorra Zarrouk配戴的蕭邦Happy Hearts系列玫瑰金孔雀石鑽石耳環，價格店洽。圖／蕭邦提供
莎蒂辛克配戴蕭邦Happy Sport系列腕表。圖／摘自IG @chopard
莎蒂辛克配戴蕭邦Happy Sport系列腕表。圖／摘自IG @chopard
Dorra Zarrouk配戴的蕭邦Happy Hearts系列玫瑰金孔雀石鑽石手鐲，價格店洽。圖／蕭邦提供
Dorra Zarrouk配戴的蕭邦Happy Hearts系列玫瑰金孔雀石鑽石手鐲，價格店洽。圖／蕭邦提供
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列滑動鑽石腕表與珠寶。圖／摘自IG @chopard
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列滑動鑽石腕表與珠寶。圖／摘自IG @chopard
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列滑動鑽石腕表與珠寶。圖／摘自IG @chopard
擁有完美臉蛋的北非女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦Happy Sport系列滑動鑽石腕表與珠寶。圖／摘自IG @chopard

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