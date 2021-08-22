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打拋豬蛋黃酥、迪士尼雪芙蕾！4間中秋禮盒送人不無聊

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頌丹樂以泰國料理為主軸，打造「頌丹樂星級打拋蛋黃酥」。圖／頌丹樂提供
頌丹樂以泰國料理為主軸，打造「頌丹樂星級打拋蛋黃酥」。圖／頌丹樂提供

中秋將至，許多品牌也紛紛推出中秋禮盒。「Lady M」今年再度與舊振南合作，以華麗外盒推出「星夜摩天輪」中秋禮盒，為佳節增添浪漫情趣。「BAC」則推出全新包裝的「迪士尼系列雪芙蕾」。曾獲得米其林一星的泰國料理餐廳「頌丹樂」，今年將打拋豬入饌，推出「打拋蛋黃酥」，並與巢屋聯名推出泰奶生乳包，8月31日前還可享早鳥優惠。另外「星球工坊」則是打造4種爆米花組合的中秋禮盒，並有攜手吉室的聯名禮盒，一次享受爆米花與米餅的雙重享受。

Lady M每年都以華麗的禮盒設計著稱，今年的「星夜摩天輪」中秋禮盒，以童趣的立體摩天輪為造型，搭配上煙花圖騰與星光點綴，按壓禮盒背面的按鈕，夜空中的繁星還會熠熠生輝，更添互動樂趣。禮盒內容物則是與百年餅店「舊振南」合作，以白鳳豆沙為基底，搭配奶皇、可可餡，並以鹹蛋黃增添風味層次，打造出奶皇月餅與可可月餅，每盒共6顆，單口味各3顆，售價2,280元，自即日起至8月29日期間開放預購，並於9月4日起於門市販售。

BAC今年再度以「迪士尼系列雪芙蕾」為主軸，推出全新限定包裝，紙盒上印有皎潔明月，並由米奇米妮共同攜手奔月，營造出充滿童趣又應景的氛圍。雪芙蕾蛋糕共有2種口味，經典的「脆可可冰霜」是以奶霜加上生乳巴芮脆片，帶來酥脆又香甜的風味；新推出的「百香初雪」則有著酸甜百香果與奶霜交織的滑順平衡，每顆蛋糕上還印有米奇的招牌笑臉，適合粉絲品嚐，每盒8入售價580元，並附贈同款迪士尼提袋1個。訂購3盒可享單一地址免運費。

頌丹樂今年將泰式伊善風味的「打拋豬」做成內餡，搭配上紅土鹹鴨蛋、綠豆沙，以及99%乳脂的無水奶油製作的酥皮，創造出全台首創的「頌丹樂星級打拋蛋黃酥」，透過泰式料理與經典點心的結合，造出獨特的中秋滋味，每盒6入550元，早鳥價495元。頌丹樂也攜手「Libreadry 巢屋」麵包店，聯名推出「泰巢限定聯名款－泰奶生乳包3入禮盒」，使用巢屋經典布里歐麵包搭配頌丹樂泰式奶茶鮮奶油，有著柔中帶韌的咀嚼口感與甜度適中的乳香風味，可透過冷藏或冷凍退冰的2種品嚐方式，享受不同的風味變化，每盒3入360元，早鳥價330元。

「Magi Planet星球工坊」今年推出4種爆米花組合的「奇幻星月選轉禮盒」，透過簍空轉盤的設計，可以看見月亮與星空的變化，傳達月亮陰晴圓缺的概念。共有玉米濃湯、焦糖咖滋、特濃起司、蔗香焦糖、雙色地瓜與焦糖鹹蛋黃爆米花等不同口味的搭配，每盒售價429～589元。星球工坊也與吉室聯名，推出「好好食中秋禮盒」，主打台灣特色的天然食材，內含蔗香焦糖爆米花、雙色地瓜爆米花、鹹蛋黃牛軋米餅、鹹蛋黃米餅及三星蔥米餅；其中米餅採用台灣本土稻米製作，54層酥脆外皮，再加入獨家秘方牛軋內餡，讓米餅口感更有層次，每套430元。門市於9月12日前，預購中秋禮盒滿3,000可享9折優惠。

Lady M與舊振南合作，推出華麗的「星夜摩天輪」中秋禮盒，售價2,280元。圖／LADY M提供
Lady M與舊振南合作，推出華麗的「星夜摩天輪」中秋禮盒，售價2,280元。圖／LADY M提供
BAC推出全新包裝的「迪士尼系列雪芙蕾」。圖／BAC提供
BAC推出全新包裝的「迪士尼系列雪芙蕾」。圖／BAC提供
Magi Planet X吉室 好好食中秋禮盒，每盒430元。圖／星球工坊提供
Magi Planet X吉室 好好食中秋禮盒，每盒430元。圖／星球工坊提供
頌丹樂攜手巢屋麵包店，聯名推出「泰巢限定聯名款－泰奶生乳包3入禮盒」。圖／頌丹樂提供
頌丹樂攜手巢屋麵包店，聯名推出「泰巢限定聯名款－泰奶生乳包3入禮盒」。圖／頌丹樂提供
星球工坊推出4種搭配組合的中秋禮盒，每盒429～589元。圖／星球工坊提供
星球工坊推出4種搭配組合的中秋禮盒，每盒429～589元。圖／星球工坊提供

中秋 可可 迪士尼

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