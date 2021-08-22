聽新聞
test
0:00 / 0:00
越看越餓！CASETiFY跨界肯德基 酥脆炸雞變身手機配件
跨界跨很大的配件品牌CASETiFY，這次攜手肯德基KFC，將看起來超邪惡的香嫩炸雞變成手機殼圖樣，拿在手上彷彿能透出香味，讓大家越看越餓，挑戰視覺感官體驗。
CASETiFY此次將肯德基廣受歡迎的香嫩炸雞、紅白條紋炸雞桶、肯德基爺爺「桑德斯上校」形象，以及經典LOGO與口號融入手機殼、AirPods保護殼、手機吊飾與不銹鋼保溫瓶等多款配件。共有3款手機殼設計，包含印上多個逼真炸雞，令人吮指回味的防摔手機殼、專為iPhone 12系列設計的限量肯德基爺爺圖樣立體蓬蓬手機殼，以及肯德基經典標誌貼紙設計防摔手機殼。此外，iPhone 12系列手機殼皆配備獨家抗菌塗層DEFENSiFY，可有效防止99%細菌在手機殼上滋生，防疫期間使用，依舊能安心享受美食。
除了手機殼外，還有肯德基標誌設計貼紙圖案的不鏽鋼保溫瓶、AirPods保護殼以及掛有3個酥脆小炸雞造型的彩珠吊飾可以全套搭配使用。KFC × CASETiFY聯名系列將於8月26日於官方網站及全新推出的CASETiFY Colab App正式發售，並提供全球寄送服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言