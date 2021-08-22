越看越餓！CASETiFY跨界肯德基 酥脆炸雞變身手機配件

跨界跨很大的配件品牌CASETiFY，這次攜手肯德基KFC，將看起來超邪惡的香嫩炸雞變成手機殼圖樣，拿在手上彷彿能透出香味，讓大家越看越餓，挑戰視覺感官體驗。

CASETiFY此次將肯德基廣受歡迎的香嫩炸雞、紅白條紋炸雞桶、肯德基爺爺「桑德斯上校」形象，以及經典LOGO與口號融入手機殼、AirPods保護殼、手機吊飾與不銹鋼保溫瓶等多款配件。共有3款手機殼設計，包含印上多個逼真炸雞，令人吮指回味的防摔手機殼、專為iPhone 12系列設計的限量肯德基爺爺圖樣立體蓬蓬手機殼，以及肯德基經典標誌貼紙設計防摔手機殼。此外，iPhone 12系列手機殼皆配備獨家抗菌塗層DEFENSiFY，可有效防止99%細菌在手機殼上滋生，防疫期間使用，依舊能安心享受美食。