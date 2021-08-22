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超前振興！燦坤空調全面9折、最高再現折5千元 竹北超越店試營運中

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
燦坤指定門市聯合狂歡週年慶，滿額送好禮再抽50吋4K大電視。圖／燦坤提供
燦坤指定門市聯合狂歡週年慶，滿額送好禮再抽50吋4K大電視。圖／燦坤提供

不用等五倍券燦坤超前振興，提前發出可現買現折的「超前振興券」，即日起至9月6日期間至燦坤購買空調，刷國泰世華、台新銀行、中國信託、永豐銀行、星展銀行或使用悠遊付，全品牌空調會員價全面9折，最高再送5,000元「超前振興券」，現場即可折抵，還享分期0利率。空調會員價40,000以上每台9折再送限量5,000元超前振興券、會員價25,000～39,999元每台9折再送限量2,000元超前振興券、會員價20,000～24,999元每台9折再送限量1,000元超前振興券。

另外，8月23日前，指定門市再推聯合周年慶優惠，實體會員至燦坤指定門市（蘇澳店、深坑店、新板中山店、彰化店、斗六店、新白河店、旗山店、明誠店、花蓮林森店）消費滿額，最高送Panasonic 9L烤箱、飛利浦負離子吹風機等好禮，消費每滿5,000元即可再獲得抽獎券1張，有機會將JVC 50吋4K電視帶回家。

指定門市更精選多款專屬限定優惠商品，買到賺到，包括聲寶一對一變頻單冷空調原價24,900元，會員促銷價下殺7.2折，再送市價3,290元CLAIRE微電腦變頻IH電磁爐、Panasonic 25L微電腦微波爐原價4,090元，會員促銷價7.8折。三星55型4K智慧連網電視原價29,900元，會員促銷價26,910元，再送市價995元米家螢幕掛燈、Acer輕薄電靚筆電原價36,900元，限量會員促銷價34,990元，再現折5,000元。更有Switch雙重遊戲狂歡組，Switch主機搭配超夯健身環大冒險、硬殼防震包、指定遊戲多選2，只要組合價15,888元。

而燦坤也預告即日起於新竹竹北啟動第2間「神山Surpass超越店」試營運， 8月27日正式開幕。首創複合式精品3C門市，擁有24小時3C精品管家、VIP室與咖啡吧，還可搶先預購限量新品。另亦規劃電氣醫院，滿足各式家電健診與維修，全方位照顧消費者的需求。

即日起至9月6日期間至燦坤購買空調，使用指定支付方式，全品牌空調會員價全面9折，最高再送5,000元「超前振興券」，現場即可折抵，還享分期0利率。圖／燦坤提供
即日起至9月6日期間至燦坤購買空調，使用指定支付方式，全品牌空調會員價全面9折，最高再送5,000元「超前振興券」，現場即可折抵，還享分期0利率。圖／燦坤提供
8月23日前，實體會員至燦坤指定門市，聲寶一對一變頻單冷空調原價24,900元，會員促銷價下殺7.2折，再送市價3,290元CLAIRE微電腦變頻IH電磁爐。圖／燦坤提供
8月23日前，實體會員至燦坤指定門市，聲寶一對一變頻單冷空調原價24,900元，會員促銷價下殺7.2折，再送市價3,290元CLAIRE微電腦變頻IH電磁爐。圖／燦坤提供
燦坤超前振興，空調全面9折，再享最高5,000元「超前振興券」。圖／燦坤提供
燦坤超前振興，空調全面9折，再享最高5,000元「超前振興券」。圖／燦坤提供

3C 新竹 五倍券 燦坤 振興券

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