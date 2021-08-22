金門行動旅服帶你線上遊賞金門 瀏覽人次超過40萬

新冠肺炎疫情，讓不少人無法出外旅遊，只能宅在家，金門縣政府在去年11月推出的「金門行動旅服」系統(網址：https://pwa.kinmen.travel)，讓遊客只需一隻手機即可熟門熟路吃喝玩樂暢遊金門，據了解，近期平均每日有近2000人次瀏覽，總累計瀏覽人次超過40萬人次，維持金門旅遊超高人氣和熱度。

金門縣觀光處表示，「金門行動旅服」系統是全國第一個運用PWA(漸進式網路應用程式)技術開發之旅遊服務系統，遊客免下載手機App，即可享有App般的體驗，系統功能以服務「踏上金門現地」的遊客而開發，整合金門「吃、住、買、玩、賞、行」六大旅遊資訊服務，滿足遊客旅途中的需求。

行動旅服系統各單元中，以查找玩樂推薦、食宿購物資訊的「快搜」單元使用率最高；其次為介紹金門島內外交通資訊的「交通」單元，排名第三的是提供鄉鎮及熱門景區深度導覽的「導覽」單元，其他單元也很受歡迎愛用。

據了解，今年「金門行動旅服」系統除擴充功能及內容外，為擴大在地參與，加強業者共創角色，持續透過一站式服務，協助業者優化及輔導其自主管理店家頁面，將品牌形象包裝得更專業、更全面，以增加曝光及攬客機會。