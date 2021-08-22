2021米其林／先訂位！美食家看好「這8間餐廳」摘星

最新的台北台中米其林指南，除了已經公佈必比登推介名單外，也即將於8月25日正式公佈完整摘星名單。美食家許心怡認為，包括台北的牡丹、鮨二七、T+T、蘭、彧割烹、欣葉鐘菜，以及台中的頂粵吉品、小樂沐等餐廳，皆具有摘星實力，看好今年能夠入榜。

許心怡表示，壽司、鰻魚飯與天婦羅，乃是日本江戶前三大特色美食。「牡丹」是台灣唯二的頂級天婦羅專賣店，料理極具水準，以自己本身在日本用餐的經驗，牡丹已經具備米其林一星至二星的實力。另外近年有所進步的「鮨二七」，善於發揮當令食材特色，也會固定從日本漁市場競標食材來台，食材成本極高，在許心怡的心中，鮨二七的料理，更勝1、2間現行榜單上的星級壽司店。

至於主打時尚亞洲菜的「T+T」，已經是難訂位、口碑好的人氣餐廳之一。許心怡認為，雖然人員有異動，但是T+T走出自己的道路，年輕主廚對於FUSION菜式的詮釋，演繹出好玩、活潑的氣象，年輕人會喜歡，也不會吃不懂，預測今年也能順利摘星。由主廚李信男坐鎮的「蘭」，展現過去獲得三帽殊榮的實力，並將本身背景加入料理之中，餐廳也可說為米其林做了最多努力，菜色本身具有一星水準。

除此之外，「彧割烹」以及欣葉集團旗下的「欣葉鐘菜」，也都是許心怡心中預測的摘星名單。許心怡認為，割烹考驗主廚的多方能力，要養出一名台灣割烹主廚實為困難。而由台籍主廚操刀的彧割烹，在割烹料理相對較少的米其林榜單中，具備了進榜實力。