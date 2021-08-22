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開通IG帳號連兩天為難民發聲 裘莉女神風範超迷人！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
裘莉的IG已經有690萬的追蹤者，相信透過她龐大的影響力，會有更多人開始關心難民權益。圖／摘自IG
裘莉的IG已經有690萬的追蹤者，相信透過她龐大的影響力，會有更多人開始關心難民權益。圖／摘自IG

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）多年來從未經營任何社群平台，但近日她終於開通了Instagram帳號，下半年即將有漫威新片《永恆族》要上映的她，首篇發文並不是為了替自己的新角色宣傳，而是為了阿富汗議題。

許多粉絲應該都知道，裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。這次她的IG首篇發文，附上的是一封來自阿富汗少女的信，信中提到對塔利班勢力的擔心與害怕，這讓裘莉非常生氣地寫下：「看到阿富汗人再次因籠罩在其國家的恐懼和不確定性而流離失所，這是令人作嘔的。」

她並分享自己當年在911事件發生的前2周，於阿富汗邊境遇到了逃離塔利班的阿富汗難民的那段經驗，但讓她失望的是20年過去，現在又再一次看到阿富汗人經歷幾乎一模一樣的複製模式流離失所，這讓她感到非常難過：「花了這麼多時間和金錢、流血和死亡才走到這一步，這是一種幾乎無法理解的失敗。」最後她也再次聲明自己對此議題絕對不會袖手旁觀，並邀請大家加入她，持續尋找協助難民的方式。

在第一篇文受到廣大迴響後，裘莉也很快地發表了第二篇同樣關於全球難民議題的文字，提到了阿富汗和衣索比亞，並點出「全球難民的數量幾乎是十年前的兩倍」，呼籲大家持續關注這些人的權益，並附上聯合國難民署的官方IG帳號。

而裘莉此舉也被大讚「很有女神風範！」短短不到兩天，她的IG已經有690萬的追蹤者，相信透過她龐大的影響力，會有更多人開始關心難民權益，也因為關注的人越來越多，他們也就有更多機會能得到救援。

裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。圖／YSL提供
裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。圖／YSL提供
裘莉的IG首篇發文，附上的是一封來自阿富汗少女的信。圖／摘自IG
裘莉的IG首篇發文，附上的是一封來自阿富汗少女的信。圖／摘自IG
裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。路透資料照
裘莉多年來致力為國際難民權益發聲，並與聯合國難民署長期合作。路透資料照

難民 阿富汗 塔利班

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