今中元普渡 專家提醒11大祭祀重點…避免在這地方拜拜

今天是中元節，不少民眾會選在今天辦理普渡法會，不過民俗專家楊登嵙說，普渡祭祀有午後祭祀、戶外祭拜、供品插香、整箱拆開、衣服穿著明亮等11大重點，以免在祭祀過程中，招致不好的磁場，他說，冥界其實和陽界一樣，人要休假，鬼也要放假，農曆7月普渡不僅僅是傳承也是度化自己的好時機，度化冤親債主也度化自己，在這個天地人靈齊聚的日子裡，以莊重誠心的心態去看待即可。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，中元普渡除了祭祀孤魂野鬼，也蘊藏著子孫慎終追遠祭祖的情懷，在建醮以祭祀孤魂野鬼之餘，同時也是在教育後生晚輩孝親精神，祖先遺德，先民精神，後世子女當效法，懂得慎終追遠的感恩之情，以及諸惡莫作的因果概念，有其深遠的教化意義。

楊登嵙說，有關普度祭祀的11大重點：

第一、宜午後祭拜。由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午1點過後到傍晚下午5點之間祭拜。 第二、宜在戶外拜。普度拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。 第三、供品插柱香。每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。 第四、整箱拆開來。若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。 第五、放清水毛巾。祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。 第六、沖煞要迴避。當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普度拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。 第七、服裝要端莊。祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。 第八、不可燃鞭炮。既然請好兄弟享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。 第九、不可說姓名。一般祭拜神明時要說出自己的姓名、住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。 第十、不可亂說話。在中元普度的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。 第十一、不可搶供品。普度法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。